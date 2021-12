Diretta/ Acr Messina Paganese streaming video tv. sfida tra pericolanti (Serie C)

DIRETTA ACR MESSINA PAGANESE: PUNTI PESANTI

Acr Messina Paganese, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio San Filippo di Messina, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida tra pericolanti, seppur divise da 7 consistenti punti in classifica. I peloritani dividono con la Vibonese l’ultimo posto in graduatoria e questo ha portato al secondo esonero stagionale: via in panchina Capuano, dentro ad interim Raciti partito con un buon pareggio nel derby contro il Catania.

Diretta/ Paganese Turris (risultato finale 1-1): Leonetti risponde al gol di Tissone!

La Paganese resta un punto avanti la zona play out ma ha fatto evidenti passi indietro rispetto a quello che era stato un inizio di stagione incoraggiante, tornando comunque a muovere la classifica con l’1-1 ottenuto nel difficile impegno contro la Turris. Il 28 agosto scorso le due squadre hanno pareggiato 4-4 nel pirotecnico match d’andata, ultimo precedente a Messina datato 2 ottobre 2016 con la Paganese vincente 0-2 in casa dei siciliani.

DIRETTA/ Acr Messina Catania (risultato finale 2-2): che derby, Šipoš firma il pari!

DIRETTA ACR MESSINA PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Acr Messina Paganese non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Turris Acr Messina (risultato finale 5-0) Franco cala il pokerissimo

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA PAGANESE

Le probabili formazioni della diretta Acr Messina Paganese, match che andrà in scena allo stadio San Filippo di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewandowski, Celic, Carillo, Morelli; Fazzi, Konate, Simonetti, Damian, Sarzi Puttini; Balde, Adorante. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Scanagatta, Schiavi, Murolo, Manarelli; Cretella, Tissone, Zanini; Firenze, Castaldo, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Filippo di Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Acr Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Paganese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA