DIRETTA ACR MESSINA PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso è il momento delle statistiche per la diretta di ACR Messina Picerno, squadre che potrebbero regalare spettacolo in quetsa giornata di Serie C perché i dati che mostrano danno davvero grosse soddisfazioni. Abbiamo i siciliani che sono molto inclini al gioco sulle fasce, possiamo capirlo bene guardando la heatmap visto che il 30% delle reti arriva da traversoni in questa zona di campo. Il Picerno invece è una squadra che tenta di più l’incursione con i centrocampisti che si sganciano ma purtroppo loro hanno segnato solo il 25% delle reti totali, un poco visto che che poi in difesa la squadra subisce quasi 1,4 gol ogni settimana.

Video Picerno Juventus U23 (1-1)/ Gol e highlights: delusione bianconera (Serie B, 2 febbraio 2025)

Quindi il Messina potrebbe portare a casa i tre punti, oltre al fatto che è imbattuta da 180 minuti davanti ai propri tifosi, andrà cosi anche oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Messina Picerno, il fischio di inizio sta per suonare e noi non vogliamo perdercelo! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta ACR Messina Picerno in streaming video e tv, come vederla

Per poter seguire la diretta ACR Messina Picerno, come per tutte le altre partite della competizione, sarà necessario per tutti i tifosi e gli appassionati aver sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport, ci si dovrà poi sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 254) o collegare alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

DIRETTA/ Picerno Juventus U23 (risultato finale 1-1): errore dal dischetto di Afena-Gyan (2 febbraio 2025)

Presentazione delle due squadre

La diretta ACR Messina Picerno avrà luogo allo Stadio San Filippi-Franco Scoglio e sarà valida per la 26° giornata del girone C di Serie C, a scendere in campo sono due squadre che stanno vivendo due stagioni quasi opposte l’una dall’altra ma che nelle ultime uscite si stanno equivalendo.

I padroni di casa infatti sono in fondo alla classifica al diciottesimo posto con 23 punti e stanno lottando per riuscire ad uscire dalla zona playout, gli ospiti invece sono nella zona playoff al nono posto ma ad un solo punto dalle inseguitrici che potrebbero scavalcarla. Nell’ultima partita l’ACR Messina ha vinto 2-1 contro il Latina dopo 5 sconfitte nelle ultime sette gare, mentre Il Picerno ha pareggiato 1-1 con la Juventus Next Gen, andando ad allungare la serie di 4 risultati positivi consecutivi.

DIRETTA/ ACR Messina Latina (risultato finale 2-1): la decide Garofalo! (Serie C, 1 febbraio 2025)

Formazioni ACR Messina Picerno, i probabili 22 in campo

Per la diretta ACR Messina Picerno delle 15.00 la squadra di casa guidata da mister Simone Banchieri dovrebbe essere messa in campo secondo un 4-3-2-1 con Krapikas tra i pali, Lia e Ingrosso gli esterni bassi, con Marino e Dumbravanu a completare il reparto difensivo, Buchel, Crimi e Garofalo i centrocampisti, Luciani unica punta supportato alle sue spalle da Tordini e Petrucci.

Gli ospiti invece dovrebbero essere schierati dal tecnico Francesco Tomei con un 4-2-3-1 che vede Summa in porta, Guerra, Nicoletti, Manetta e Pagliai in difesa, Franco e Maselli in mediana, trequarti composta da Energe e Petito sulle fasce, Volpicelli nella zona centrale e Bernardotto unico riferimento offensivo

Quote ACR Messina Picerno, il possibile risultato finale

La diretta ACR Messina Picerno è una sfida che sulla carta dovrebbe vedere gli ospiti come vincitori finali, per via della posizione più alta in classifica e del percorso più continuo con cui sta affrontando la stagione, i padroni di casa però saranno sicuramente inebriati dall’importante vittoria nell’ultima uscita stagionale e potrebbero cercare di ripetere l’impresa sulle ali dell’entusiasmo.

Entrambe le formazioni non sono tra quelle che hanno segnato di più in campionato e quindi il risultato potrebbe vedere pochi gol con magari l’ACR Messina che riesce a strappare un pareggio che gli farebbe molto comodo in classifica e soprattutto a livello di morale. Secondo i bookmakers ad essere favorito per la vittoria finale è l’ACR Messina quotato a 2.40, il pareggio tra le due squadre ha una quota di 2.90 mentre la vittoria del Picerno è data a 2.75