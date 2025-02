Diretta ACR Messina Trapani (risultato 0-0): si comincia!

La diretta ACR Messina Trapani presenta diverse dinamiche interessanti. Il Messina segna una media inferiore di gol (0.78 a partita) rispetto al Trapani (1.67), ma subisce più gol, con una media di 1.48 a partita rispetto ai 1.11 del Trapani. Questo indica una maggiore vulnerabilità difensiva per il Messina. Per quanto riguarda le vittorie, il Messina ha una percentuale inferiore, con solo il 18.52% di successi, mentre il Trapani ha un tasso di vittorie più alto, con il 37.04%.

Tuttavia, entrambi i club hanno un numero significativo di partite con la porta inviolata, con il Trapani che ha 10 partite senza gol subiti, contro i 7 del Messina. Dal punto di vista disciplinare, entrambe le squadre ricevono una media simile di cartellini gialli: 2.7 per il Messina e 2.85 per il Trapani. In termini di cartellini rossi, le due squadre sono abbastanza disciplinate, con una media di 0.04 per il Messina e 0.07 per il Trapani. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta ACR Messina Trapani, come seguire la partita

La diretta ACR Messina Trapani sarà disponibile per la visione per tutti i tifosi su Sky Sport ma oltre a poter assistere al deby siciliano in tv potrete anche gustarvelo su iphone e computer in diretta streaming video con SkyGo o NowTv.

ACR Messina Trapani, gli ospiti vogliono tornare a vincere

La diretta ACR Messina Trapani andrà in scena alle 20.30 allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio e ci pone davanti a una sfida molto sentita tra due squadre della stessa regione ma che in questa stagione stanno vivendo situazioni di classifica e momenti molto differenti, i padroni di casa sono stati spesso in difficoltà e hanno fatto fatica a mantenere salda la loro posizione, sono al 18° posto in classifica con 25 punti e sono in piena zona calda di fondo classifica per i playout, arrivano alla partita dopo aver pareggiato 0-0 in casa del Benevento.

Gli ospiti invece sono riusciti a disputare una stagione decisamente più positiva pur avendo avuto momenti di alti e bassi durante il percorso in campionato avendo ceduto un giocatore come Lescano e avendo affrontato il cambio di un allenatore sono all’8° posto in classifica con 39 punti, si presentano per la sfida dopo il pareggio 0-0 con il Sorrento.

ACR Messina Trapani, probabili protagonisti in campo

Per la diretta ACR Messina Trapani i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 di mister Simone Banchieri con Krapikas tra i pali, Haveri e Gyamfi gli esterni bassi con Gelli e Dumbravanu come difensori centrali, Garofalo, Petrucci e Crimi in mezzo al campo e tridente d’attacco composto da Tordini e Vicario sulle fasce e Costantino riferimento centrale.

Gli ospiti saranno messi in campo a specchio dal tecnico Vincenzo Torrente, 4-3-3 con Ujkaj in porta, Zappella, Celiento, Sabatino e Liotti in difesa, Verna, Erlend e Toscano i tre centrocampisti, Ciuferri e Piovanello esterni offensivi e Ongaro punta centrale.

Quote ACR Messina Trapani, possibile esito finale

La diretta ACR Messina Trapani è una gara che dovrebbe essere di facile lettura con gli ospiti nettamente favoriti per portarsi a casa i 3 punti dopo i 90 minuti come evidenzia il migliore posizionamento in classifica e l’ottimo stato di forma che stanno vivendo, soprattutto in confronto a quello degli avversari.

La partita tra Messina e Trapani però è pur sempre un derby e questo significa che è una gara in cui le classici pronostici non sono sufficienti, potrebbe succedere di tutto anche qualcosa di impronosticabile come la vittoria della squadra di casa.