Diretta Aek Atene Reggio Emilia/ Streaming video tv, Champions League basket

Aek Atene Reggio Emilia, in diretta alle ore 18.30 italiane (le 19.30 locali) di questa sera, mercoledì 7 dicembre 2022, si gioca presso l’Ano Liossia Olympic Hall naturalmente di Atene per la quinta giornata del girone B della Champions League 2022-2023 di basket, che per il momento è ancora piuttosto equilibrato, perché non abbiamo squadre ancora a punteggio pieno e nemmeno ancora a secco, quindi in vista degli ultimi due turni (oggi e fra due settimane) tutto è ancora possibile. Di conseguenza, ecco che la posta in palio sarà davvero molto alta fin da stasera.

Diretta/ Reggio Emilia Trieste (risultato 79-84): triplice zero sul tabellone!

Per presentare la diretta di Aek Atene Reggio Emilia, dobbiamo allora sottolineare che la Unahotels Reggio Emilia finora ha raccolto due vittorie e altrettante sconfitte, mentre l’Aek Atene è il fanalino di coda con una vittoria e tre sconfitte, quindi per i greci la vittoria è una necessità, mentre la Reggiana ha l’occasione per eliminare una concorrente. Siamo comunque davanti a un bivio, perché oggi la classifica del girone di Champions League darà indicazioni chiarissime, dato che poi mancherà solamente un’altra partita. Che risposte ci darà quindi la diretta di Aek Atene Reggio Emilia?

Diretta/ Scafati Reggio Emilia (risultato finale 61-59): la spunta la Givova!

AEK ATENE REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Aek Atene Reggio Emilia non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per i tifosi e gli appassionati che potranno seguire Aek Atene Reggio Emilia con il servizio di diretta streaming video della federazione europea di basket, visitando l’account YouTube ufficiale della Champions League, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

Diretta/ Reggio Emilia Pinar Karsiyaka (risultato finale 72-69): Unahotels di misura!

DIRETTA AEK ATENE REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Aek Atene Reggio Emilia, naturalmente abbiamo già evidenziato che per la Unahotels Reggio Emilia questa partita segnerà in ogni caso una svolta: finora in Champions League la Reggiana ha vinto per 83-88 sul campo dei tedeschi del Bonn, un colpaccio sul campo della formazione che da quel momento in poi ha sempre vinto, ma poi la Reggiana ha subito la sconfitta casalinga per 73-84 contro i greci dell’Aek Atene (che invece hanno vinto solamente quella sera) e ha perso per 83-76 nel match d’andata contro il Pinar Karsiyaka, con cui poi ha colto la rivincita con il successo casalingo per 74-70 di due settimane fa.

Allargando la nostra analisi anche al campionato, dobbiamo osservare che Reggio Emilia arriva dalla sconfitta casalinga per 79-84 contro Trieste e per essere onesti la partenza della Reggiana in Serie A è stata finora pessima, con due sole vittorie a fronte di ben sette sconfitte in nove partite giocate, quindi si profila il rischio di lottare per la salvezza essendo nel terzetto attualmente all’ultimo posto. Adesso però pensiamo alla Champions League, una vittoria stasera potrebbe essere davvero una svolta in tutti i sensi per Reggio Emilia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA