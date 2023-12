Diretta/ Aek Atene Sassari (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca! (oggi 5 dicembre 2023)

DIRETTA AEK ATENE SASSARI (RISULTATO 0-0: PALLA A DUE!

Ci siamo, comincia la diretta di Aek Atene Sassari e sappiamo che per la Dinamo sarà un esame difficilissimo nell’avventura in Champions League, perché sarà protagonista sul campo della formazione greca che finora ha il 100% di vittorie nelle quattro precedenti giornate. Volendo dire qualcosa in più sulla squadra ellenica, naturalmente l’Aek Atene è la sezione basket della nota società polisportiva della capitale greca, che è stata fondata nel 1924 e quindi si appresta a festeggiare il proprio centenario. In bacheca ci sono otto campionati greci, anche se l’ultimo risale al 2002.

DIRETTA/ Sassari Milano (risultato finale 89-83): 27 per Tyree, nuovo ko per l'Olimpia! (3 dicembre 2023)

In più cinque Coppe nazionali, ma anche due Coppe delle Coppe, la Champions League del 2018 e la successiva Coppa Intercontinentale del 2019, non saremo al livello delle altre due corazzate di Atene (Panathinaikos ed Olympiakos), ma sicuramente si tratta di una storia lunga e affascinante, che rende speciale giocare in questa città già di suo meravigliosa. Adesso però la parola passa finalmente al campo: la diretta di Aek Atene Sassari infatti adesso comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Sassari Scafati (risultato finale 79-76): la Dinamo si aggiudica il match!

DIRETTA AEK ATENE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Aek Atene Sassari non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia, tuttavia tramite la piattaforma DAZN sarà garantita la diretta streaming video della partita. Inoltre, ulteriori punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Dinamo Sassari e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

AEK ATENE SASSARI: PARLA BUCCHI

Mentre aspettiamo la diretta di Aek Atene Sassari, facciamo un passo indietro alla precedente partita in Champions League della Dinamo, che purtroppo fu la sconfitta casalinga contro il Ludwigsburg, che ha pure ribaltato la differenza canestri in proprio favore. L’analisi di coach Piero Bucchi è stata quindi fatalmente di grande delusione: “Abbiamo giocato molto male, non è abbastanza, non è giusto per il club e per i nostri tifosi, ci dispiace tantissimo per loro, dobbiamo fare di più, lavorare di più e meglio, perché abbiamo giocato male.

Diretta/ Sassari Ludwigsburg (risultato finale 80-97): sardi travolti (22 novembre 2023)

Non servono tante parole, è complicato, serve chiudersi in palestra, dobbiamo essere pronti, tirare gli schiaffi prima di parlare”. L’accusa principale è stata la mancata reazione anche dopo l’intervallo, sulla quale coach Bucchi nel post-partita si era espresso con questi termini: “Abbiamo avuto reazione troppo tardi, è vero, nessuna reazione dopo l’intervallo, ripeto non ci sono molte parole che giustifichino, prima bisogna combattere di pallacanestro poi parlare di pallacanestro”, è stata la conclusione quasi filosofica dell’allenatore di Sassari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AEK ATENE SASSARI: TRASFERTA INSIDIOSA PER LA DINAMO!

Aek Atene Sassari, in diretta dall’Ano Liossia Olympic Hall naturalmente della capitale greca Atene, si giocherà con palla a due alle ore 18.30 italiane (le 19.30 locali) di questa sera, martedì 5 dicembre 2023, e sarà la quinta partita per il Banco di Sardegna Sassari nella Champions League di basket edizione 2023-2024. I sardi sono stati inseriti nel girone D della regular season e il cammino finora è stato negativo, con una sola vittoria ottenuta contro i tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg a fronte di ben tre sconfitte.

Per presentare la diretta di Aek Atene Sassari dobbiamo inoltre sottolineare che questa è in teoria la partita più difficile di tutto il gruppo, sul campo degli ellenici che stanno dominando il gruppo con quattro vittorie su quattro e hanno già vinto all’andata in Sardegna. La formula della Champions League di basket prevede che la prima di ogni girone acceda direttamente agli ottavi di finale, le seconde e le terze disputino un turno di playoff con cui si aprirà la fase ad eliminazione diretta in vista appunto degli ottavi, mentre fatalmente la quarta sarà eliminata. La lotta per le posizioni di rincalzo è comunque vivissima e un colpo greco sarebbe preziosissimo: cosa ci dirà la diretta di Aek Atene Sassari?

DIRETTA AEK ATENE SASSARI: IL CONTESTO

Con la diretta di Aek Atene Sassari ci accingiamo a vivere quindi un esame durissimo nella Champions League di basket per il Banco di Sardegna Sassari, che già l’anno scorso era stato eliminato nella fase a gironi a causa dell’ultimo posto nel girone G e ora è nuovamente a rischio. Giocare sul parquet dell’Aek Atene si annuncia decisamente complicato, perché parliamo appunto della capolista a punteggio pieno, però potrebbe concedere una chance preziosa in caso di impresa, nella consapevolezza che poi tutto si giocherà all’ultima giornata, in casa contro i polacchi del King Szczecin.

Di fatto la partita da vincere a tutti i costi sarà la prossima, tuttavia un clamoroso colpo ellenico darebbe una enorme spinta morale ed inoltre garantirebbe poi a Sassari di non dover dipendere da calcoli e combinazioni sugli scontri diretti, anzi addirittura con un bilancio finale di 3-3 si potrebbe anche sperare nel secondo posto. In ogni caso, ci attende una partita affascinante, anche perché ad Atene si respira l’aria del grande basket: per la Dinamo sarà quindi pure un esame di personalità, che cosa scaturirà dalla diretta di Aek Atene Sassari?











© RIPRODUZIONE RISERVATA