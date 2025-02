DIRETTA AEK ATENE TORTONA: APPUNTAMENTO IN GRECIA!

Seconda trasferta consecutiva, sperando in un epilogo differente: la diretta AEK Atene Tortona ci terrà compagnia dalle ore 18.30 italiane (le 19.30 locali) di stasera, martedì 4 febbraio 2025, presso la SUNEL Arena naturalmente di Atene. Siamo quindi alla seconda giornata del girone I della Champions League di basket 2024-2025, cioè la cosiddetta Top 16, che purtroppo per la Bertram Derthona Basket è iniziata in maniera beffarda, cioè con la sconfitta per un solo punto sul campo dei tedeschi del Wurzburg.

Diretta/ Trieste Tortona (risultato finale 86-72): aggancio in classifica (basket A1, 1 febbraio 2025)

Piemontesi di conseguenza ancora a zero e per di più con la prospettiva oggi di giocare sul campo dell’AEK Atene, che invece ha cominciato con un bel successo per 97-76 nel derby ellenico con il Promitheas. Nulla sarebbe ancora compromesso in caso di sconfitta, anche perché poi Tortona giocherà in casa per ben tre volte nelle ultime quattro giornate di questa fase, però è chiaro il valore che avrebbe un colpaccio esterno ad Atene, nel match che forse appare come il più difficile di tutto il girone, almeno sulla carta. Sarà possibile l’impresa nella diretta AEK Atene Tortona?

DIRETTA/ Wurzburg Tortona (risultato finale 80-79): vittoria in extremis! (oggi 28 gennaio 2025)

AEK ATENE TORTONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta AEK Atene Tortona in tv sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che il match sarà visibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA AEK ATENE TORTONA: LA PARTITA PIÙ DIFFICILE DEL GIRONE?

Abbiamo presentato la diretta AEK Atene Tortona come la partita potenzialmente più difficile del girone, adesso quindi cerchiamo di capire il perché. Innanzitutto, giocare in Grecia non è mai facile e in questo girone bisognerà farlo due volte, anche contro il Promitheas, che però tecnicamente sembra inferiore rispetto alla squadra della capitale. L’AEK Atene infatti ha vinto il proprio girone nella prima fase, poi come detto nella Top 16 ha debuttato vincendo in maniera piuttosto netta proprio il derby ellenico, quindi un colpaccio stasera sarebbe un passo molto prezioso verso i quarti.

DIRETTA/ Tortona Reggio Emilia (risultato finale 67-69): Unahotels d'un soffio! (basket A1, 25 gennaio 2025)

Tortona ha “rischiato” di arrivarci con una vittoria già in saccoccia, ma in Germania è arrivata una amara sconfitta per un solo punto. Diciamo che la Bertram finora non è stata molto fortunata in questa Champions League, pensando anche al girone della prima fase chiuso al secondo posto pur con una sola sconfitta e per un misero punto di scarto nella differenza canestri con il Manresa. Resta però il fatto che Tortona è una delle rivali più scomode tra chi non ha vinto il girone, quindi anche i greci staranno molto attenti oggi nella diretta AEK Atene Tortona…