Diretta/ AEK Larnaca West Ham, video streaming tv: gara insidiosa (Conference League)

DIRETTA AEK LARNACA WEST HAM: OSPITI FAVORITI!

AEK Larnaca West Ham, in diretta giovedì 9 marzo 2023 alle ore 18.45 presso l’AEK Arena di Larnaca, sarà una gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Un crocevia fondamentale per la stagione della compagine londinese, attesa da una trasferta tutt’altro che semplice.

L’AEK Larnaca è arrivata agli ottavi di finale dopo aver superato ai sedicesimi gli ucraini del Dnipro-1: risultato di 1-0 all’andata e pareggio a reti bianche al ritorno. Una buona tenuta difensiva e un attacco da non sottovalutare. Il West Ham, invece, arriva da un momento decisamente negativo: tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Nell’ultimo turno il pesante ko per 4-0 contro il Brighton di De Zerbi.

AEK LARNACA WEST HAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta AEK Larnaca West Ham sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. AEK Larnaca West Ham, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI AEK LARNACA WEST HAM

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori è giunto il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta AEK Larnaca West Ham. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-2-3-1: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Pons, Gustavo, Faraj, Sanjurjo, Jakolic, Rafa Lopes. Passiamo adesso all’undici di Moyes, il modulo è lo stesso: Areola, Johnson, Aguerd, Ogbonna, Emerson Palmieri, Soucek, Rice, Bowen, Paquetà, Benrahma, Ings.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta AEK Larnaca West Ham sorridono alla compagine londinese. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria dei ciprioti è a 5,00, il pareggio è a 3,70, mentre il successo degli inglesi è a 1,63. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Over 2,5 a 1,99 e Under 2,5 a 1,73. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,93 e 1,78.











