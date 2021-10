DIRETTA AFFLUENZA ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI 2021/ Risultati: astensione alta?

RISULTATI AFFLUENZA ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI 2021 IN DIRETTA: NODO ASTENSIONE!

Ultima giornata di elezioni Comunali e Regionali Calabria 2021.I primi dati che saranno osservati e commentati alla chiusura dei seggi saranno quelli relativi all’affluenza. Sarà questo il termometro per capire qual è stata la dimensione della partecipazione alle urne degli oltre 12 milioni di elettori chiamati a votare in questo weekend. I dati medi dell’affluenza a livello nazionale rispetto alle elezioni Comunali 2021 è stata del 41%, alle elezioni regionali della Calabria si è fermata al 30%. Trascorsa la domenica, dove i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 23, in questo lunedì 4 ottobre le operazioni di voto saranno consentite soltanto dalle 7 alle 15. Questi gli orari da ricordare per non mancare l’appuntamento con le urne.

Sebbene la partita sia di quelle decisive – si tratta pur sempre dell’ultimo grande appuntamento elettorale prima delle elezioni Politiche – le campagne elettorali hanno fatto fatica a decollare. Sarà stato anche l’effetto Covid, ma le piazze piene non sono state poi molte. Eppure torna in mente il vecchio adagio di Pietro Nenni: “Piazze piene urne vuote“. Chissà, magari stavolta sarà l’opposto: “Piazze vuote, urne piene“…

ORARI E RISULTATI AFFLUENZA ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI 2021

Andrà così anche in questa occasione? Di certo c’è che storicamente se l’affluenza si è mantenuta bassa nella prima giornata, difficilmente aumenta a dismisura nella seconda. Chi è motivato a votare non si fa pregare: esercita il proprio diritto/dovere già la domenica. Il lunedì è fatto per i ritardatari, per i pigri, per coloro che magari non vogliono uscire di casa la domenica e pensano bene di “sbrigare la pratica” del voto prima di andare a lavorare.

Si tratta come detto di una percentuale ridotta, al punto che molti esperti sono dell’idea di condensare in un’unica giornata le operazioni di voto. Addirittura c’è chi sostiene che sia giusto lasciare aperti i seggi dalle 7 alle 21, osservando come dopo l’ora di cena, tranne casi di elezioni particolarmente sentiti, siano sempre pochissimi gli elettori che si recano al seggio a votare. Fatto sta che attualmente la norma è questa: si vota su due giorni e oggi, lunedì 4 ottobre, c’è tempo fino alle 15. Poi sarà la volta di commentare l’affluenza…

