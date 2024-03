DIRETTA AJAX ASTON VILLA/ Video streaming tv: c’è un solo precedente! (Conference League, 7 marzo 2024)

DIRETTA AJAX ASTON VILLA: TESTA A TESTA

Curiosamente è quasi un inedito la diretta di Ajax Aston Villa, nonostante si parli di due società di grande tradizione, entrambe arrivate fino al titolo di campioni d’Europa, una volta per gli inglesi e ben quattro volte per i lancieri di Amsterdam. Il punto di riferimento è quindi la partita disputata giovedì 23 ottobre 2008 nella fase a gironi di quella che fu l’ultima edizione della Coppa Uefa prima di cambiare nome in Europa League. Come forse molti ricorderanno, in quegli anni i gironi di Coppa Uefa avevano cinque squadre e tutti giocavano contro due in casa e le altre due in trasferta.

Nel nostro caso, il match fu disputato al Villa Park di Birmingham e la vittoria andò per 2-1 ai padroni di casa dell’Aston Villa sugli ospiti dell’Ajax, con i gol di Martin Laursen dopo soli otto minuti di gioco e Gareth Barry al 45’, mentre Thomas Vermaelen aveva firmato il temporaneo pareggio per l’Ajax al 22’ minuto. Oggi però sarà la prima volta assoluta ad Amsterdam, in una competizione che nemmeno esisteva ai tempi ma che ha riportato a quota tre il numero delle Coppe europee, come succedeva negli anni migliori della Coppa Uefa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AJAX ASTON VILLA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Aston Villa non sarà disponibile: le partite di Conference League non sono infatti trasmesse sui canali della nostra televisione, ad eccezione della Fiorentina che è la sola rappresentante italiana in corsa, e non vengono fornite nemmeno dalla piattaforma DAZN. Alcune immagini del match saranno comunque garantite in tempo reale da Diretta Gol Europa, che racchiude appunto stralci di tutte le partite delle coppe europee del giovedì: l’appuntamento è su Sky Sport 251, canale riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky Sport, con possibilità di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi.

SFIDA DAL SAPORE STORICO!

Ajax Aston Villa è in diretta dalla Johan Cruyff Arena, alle ore 18:45 di giovedì 7 marzo: ad Amsterdam si gioca per l’andata degli ottavi in Conference League 2023-2024. I Lancieri stanno affrontando una stagione parecchio complicata: andati subito in crisi in Eredivisie, rischiano addirittura di non qualificarsi alle prossime coppe europee e in Europa League sono stati eliminati scendendo in Conference League, dove però hanno timbrato il colpo contro il Bodo/Glimt soprattutto in virtù dei due gol realizzati nel recupero del match di andata, poi rivelatisi decisivi.

L’Aston Villa invece ha vinto il suo girone e ha grandi aspettative: addirittura la squadra di Unai Emery, già entrato nella storia con il Siviglia, può potenzialmente giocarsi la vittoria in Premier League ma più realisticamente punta a tornare in Champions League dopo una vita, nel frattempo potrebbe pensare realmente di mettere un titolo in bacheca per aprire idealmente un nuovo ciclo. Mentre aspettiamo che la diretta di Ajax Aston Villa prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ASTON VILLA

John Van’t Schip, che non ha bisogno di presentazioni, schiera per Ajax Aston Villa un 3-4-2-1: in porta va Ramaj, in difesa ci sarà Rensch (squalificato per la prossima di campionato) in compagnia di Medic e Hato, poi a centrocampo potrebbe essere titolare l’ex Roma Tahirovic che farebbe reparto con l’esperto Jordan Henderson tornato presto dall’Arabia Saudita. Sulle corsie laterali possiamo pensare a Gooijer a destra e Borna Sosa a sinistra, davanti mancano Bergwijn e Berghuis e quindi Kenneth Taylor e Hlynsson faranno compagnia alla prima punta Brobbey.

Qualche assenza anche per l’Aston Villa, che gioca con il 4-4-2: in porta Emiliano Martinez, può tornare titolare Pau Torres al centro della difesa a fare coppia con Lenglet, poi Cash e Digne i due terzini. A centrocampo invece gli esterni sarebbero Bailey e Ramsey, con McGinn e Douglas Luiz in mezzo; non dovrebbe giocare Zaniolo il cui minutaggio si è drasticamente ridotto, dunque in attacco spazio a Tielemans o Moussa Diaby a fare compagnia a Watkins, che sta disputando una stagione straordinaria ed è vice cannoniere in Premier League.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Ajax Aston Villa, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per l’andata degli ottavi di finale in Conference League. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra olandese vi farebbe guadagnare 4,50 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 4,00 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione inglese, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 1,65 volte la somma messa sul piatto.











