Diretta/ Ajax Atalanta (Champions League) streaming video e tv: scontro decisivo

DIRETTA AJAX ATALANTA: ALTA TENSIONE IN OLANDA!

Ajax Atalanta, in diretta dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Scontro decisivo con le due squadre in ballo per il secondo posto nel girone. Il punto di vantaggio mantenuto dall’Atalanta alla vigilia di questo match potrebbe rivelarsi decisivo, visto che gli orobici hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. All’andata a Bergamo è finita 2-2, servirà una vittoria ai Lancieri per il sorpasso e l’accesso agli ottavi di finale, dando per scontata la vittoria del Liverpool contro il Midtjylland e il primo posto nel girone per i Reds. L’Atalanta arriva dopo aver rinviato l’appuntamento di campionato contro l’Udinese per il maltempo. Potrebbe rivelarsi un vantaggio non avere sulle gambe l’impegno del weekend, mentre l’Ajax è sembrato influenzato dal decisivo impegno europeo durante il match contro il Twente, perso 1-2 in casa nell’Eredivisie olandese.

DIRETTA AJAX ATALANTA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Atalanta sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ATALANTA

Le probabili formazioni di Ajax Atalanta, sfida che andrà in scena presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Erik Ten Hag con un 4-3-3: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Labyad, Klaassen; Promes, Tadić, Antony. Gli ospiti guidati in panchina da Gian Piero Gasperini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Ruggeri; A. Gómez, Iličić, Zapata.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Ajax e Atalanta queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.30, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.80 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.80.



