Presentazione della diretta Ajax Benfica, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA AJAX BENFICA (RISULTATO FINALE 0-2): TRIPLICE FISCHIO!

Termina qui la diretta Ajax Benfica, risultato finale di 2-0 per la squadra di José Mourinho. A raddoppiare il punteggio è stato Barreiro che al 90esimo, dopo un uno-due perfetto con Aursnes, ha depositato in porta con una conclusione precisa.

Per il Benfica ora si fa sul serio con le ultime sfide contro Napoli, Juventus e Real Madrid con la speranza di raggiungere i playoff. Si fa quasi impossibile invece per l’Ajax che affronterà Qarabag, Villarreal e Olympiakos. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA AJAX BENFICA (RISULTATO 0-1): QUASI FINITA

Entriamo nel vivo della diretta Ajax Benfica, risultato fisso sull’1-0 per gli ospiti. Gli olandesi sono entrati in campo con maggior spirito rispetto ad un primo tempo che definire anonimo da parte dei lancieri è davvero dire poco.

Il Benfica sebbene non stia più attaccando con grande veemenza, sta facendo tesoro della rete di Dahl nel primo tempo per cercare di portare a casa tre punti che potrebbe cambiare la stagione. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA AJAX BENFICA (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Termina qui il primo tempo della diretta Ajax Benfica, risultato sempre di 1-0 per i portoghesi che hanno delegittimato il vantaggio ottenuto al sesto minuto grazie a Dahl. Soporifero il possesso palla del 61% da parte del club di Amsterdam.

Gli olandesi infatti non sono riusciti fin qui a trovare il modo di sbloccarsi. Ringrazia dunque la squadra di José Mourinho che potrebbe così ottenere i suoi primi punti in questa fase campionato. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA AJAX BENFICA (RISULTATO 0-1): DAHL!

È iniziata la diretta Ajax Benfica, risultato di 1-0 per gli ospiti che hanno sbloccato la gara al sesto minuto grazie a Dahl: l’ex Roma con una botta potente ha lasciato senza scampo Jaros che nulla ha potuto sulla conclusione dello svedese.

Tanta fatica per la squadra di Amsterdam che nonostante il fattore casa a proprio favore non riesce ad avere la meglio, né costruendo l’azione né ripartendo in contropiede. Benfica fin qui perfetto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA AJAX BENFICA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Ajax Benfica è storia: due società che hanno scritto pagine indelebili nella vecchia Coppa dei Campioni, e che in quel contesto si sono sfidate anche in cinque occasioni, con uno spareggio che nel marzo 1969 aveva portato i Lancieri in semifinale dopo il doppio 1-3 (due vittorie in trasferta) con la formula dell’epoca che parlava appunto di un rematch. Una vittoria che di fatto aveva chiuso la grande epopea delle Super Aquile lanciando quella dell’Ajax, che comunque avrebbe dovuto aspettare ancora un paio d’anni; nel 1972 ecco una grande sfida in semifinale, sempre di Coppa dei Campioni.

Gol decisivo di Sjaak Swart ad Amsterdam, poi 0-0 a Lisbona; da quel momento niente più sfide per 46 anni fino a un girone di Champions League nel 2018 – vittoria interna del Benfica, pareggio in Olanda – e agli ottavi del 2022 con le Super Aquile a qualificarsi grazie al colpo alla Johan Cruijff Arena, targato Darwin Nuñez, dopo che l’andata era terminata 2-2. Questa sera si arriva in cifra tonda con questa partita che purtroppo ha un contesto leggermente diverso rispetto a quello dei tempi d’oro, speriamo comunque di poterci divertire con la diretta Ajax Benfica che sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Ajax Benfica, dove vedere la partita in streaming video

La diretta Ajax Benfica sarà una delle prime della giornata e per questo sarà in campo alle 18.45 e come ogni impegno europeo sarà trasmesso dalle reti di Sky Sport, questa volta i canali a disposizione degli abbonati saranno Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251), per la Diretta Gol, Sky Sport Max e Sky Sport (canale 254), per il singolo evento, mentre in streaming saranno su SkyGo e NowTv.

Ajax Benfica, playoff ancora alla portata

Ad aprire la quinta giornata della League Phase di Champions League, al suo ritorno dopo la pausa delle nazionali, sarà la diretta Ajax Benfica della Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sfida che mette di fronte le due peggiori squadre della competizione fino a questo momento, i lancieri infatti hanno 0 punti e sono al trentaseiesimo e ultimo posto grazie ad una differenza reti di -13, le difficoltà sono anche in Eredivisie dove occupano il sesto posto, la sconfitta 1-2 contro l’Excelsior e quella 0-3 contro il Galatasaray hanno portato ad un cambio alla guida.

Per i portoghesi la situazione di classifica non è per niente migliore anzi i punti sono gli stessi e a migliorare è solo la differenza reti che recita -6 merito anche della sconfitta 0-1 contro il Leverkusen, fuori dall’Europa però stanno lottando per le prime posizioni della Liga Portugal e dopo il pareggio 2-2 contro il Casa Pia sono terzi a -6 dal primo posto.

Ajax Benfica, probabili formazioni

Nelle squadre che saranno in campo nella diretta Ajax Benfica si potrebbero vedere alcuni cambiamenti rispetto a quelle scese in campo fino ad oggi, soprattutto per gli olandesi che si sono affidati a Fred Grim che metterà in campo un 4-2-3-1 con Pasveer tra i pali, Alders e Gaaei come terzini con Sutalo e Baas a completare il reparto, Taylor e Regeer mediani, Dolberg unica punta assistito alle spalle da Edvardsen e Godts come esterni e Gloukh come trequartista. La risposta di José Mourinho arriverà con il suo classico 4-2-3-1 con Trubin in porta, Dedic, Otamendi, Antonio Silva e Dahl in difes, Rios e Barrenechea in mediana, Aursnes, Sudakov e Schjelderup sulla trequarti e Pavlidis da solo in attacco.

Ajax Benfica, quote e pronostico finale

Per provare ad anticipare il possibile risultato finale della diretta Ajax Benfica ci affideremo alle quote che bet365 ha scelto di assegnare, la squadra che parte come favorita è quella portoghese che nonostante gli 0 punti nel complesso non sta vivendo un brutto momento della stagione, per questo la sua vittoria è data a 1.75. La vittoria degli olandesi invece è vista come il risultato più difficile e per questo è fissata a 3.80, infine il pareggio sta a metà strada ma comunque viene considerato come difficile da verificarsi e per questo gli è stato assegnato un 3.50.