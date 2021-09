DIRETTA AJAX BESIKTAS/ Video streaming tv: ad Amsterdam arbitra Benoit Bastien

DIRETTA AJAX BESIKTAS: L’ARBITRO

Ajax Besiktas sarà diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien oggi per la seconda giornata di Champions League, dunque ad Amsterdam sarà quasi interamente francese la squadra arbitrale designata per questo incontro. Al fianco del signor Bastien avremo i due guardalinee Hicham Zakrani e Aurelien Berthomieu, il quarto uomo Jeremie Pignard e davanti al monitor VAR l’addetto Delajod Willy, che però sarà affiancato dall’italiano Massimiliano Irrati in qualità di assistente AVAR, dunque non sarà del tutto transalpina la squadra arbitrale per Ajax Besiktas.

Presentando meglio il primo arbitro, possiamo adesso aggiungere che il signor Benoit Bastien è nato il 17 aprile 1983 a Epinal e in questa stagione è alla terza presenza nelle Coppe europee, dopo però due partite nelle fasi di qualificazione estive, una in Champions League e l’altra in Europa League. I numeri di queste due partite ci parlano di undici cartellini gialli, ma zero espulsioni e calci di rigore: oggi sarà una partita più vibrante dal punto di vista agonistico? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AJAX BESIKTAS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Ajax Besiktas sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

AJAX BESIKTAS: TURCHI SFAVORITISSIMI DALLE QUOTE, MA…

Ajax Besiktas, diretta dall’arbitro francese Benoît Bastien presso lo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam, è uno dei due anticipi delle ore 18.45 di oggi, martedì 28 settembre 2021, che aprirà la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Siamo per la precisione nel girone C, che alla vigilia della diretta di Ajax Besiktas sembra già descrivere situazioni assai diverse per le due formazioni, sulla carta certamente più positive per i lancieri di casa.

L’Ajax infatti arriva da un meraviglioso successo esterno per 1-5 sul campo dello Sporting Lisbona nella prima giornata e con una nuova vittoria gli olandesi farebbero già un passo avanti molto significativo verso l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale. Il Besiktas invece nella prima giornata ha perso in casa per 1-2 contro il Borussia Dortmund: risultato di per sé non così negativo, ma che adesso mette i campioni di Turchia in una posizione già delicata in vista di questa trasferta olandese. Ajax Besiktas rispetterà i pronostici o ci metterà di fronte a qualche sorpresa?

PROBABILI FORMAZIONI AJAX BESIKTAS

Scopriamo adesso insieme le probabili formazioni per Ajax Besiktas. Problemi per gli olandesi in porta, dove giocherà il terzo Pasveer; davanti a lui nel modulo 4-2-3-1 ecco la linea a quattro con Mazraoui, Timber, Martinez e Blind; in mediana dovrebbero agire dal primo minuto Gravenberch e Alvarez mentre nel reparto offensivo ci aspettiamo Anthony, Berghuis e Tadic sulla trequarti, a supporto del centravanti Haller.

Quanto al Besiktas, anche i turchi dovrebbero utilizzare il modulo 4-2-3-1. Qui dunque ecco Destanoglu come portiere titolare; davanti a lui i quattro difensori Rosier, Welinton, Montero e Yilmaz, mentre Hutchinson e Josef agiranno nel cuore della mediana; infine ecco nel reparto offensivo Ghezzal, Ozyakup e Larin a supporto della prima punta Karaman.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico circa Ajax Besiktas in base alle quote dell’agenzia Snai. Naturalmente sono nettamente favoriti i padroni di casa, tanto che il segno 1 è quotato ad appena 1,14 volte la posta in palio. Si sale poi di parecchio già in caso di pareggio, con il segno X a 8,75. Un colpaccio del Besiktas varrebbe infine addirittura 16 volte la cifra in palio sul segno 2.



