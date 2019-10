Diretta Ajax Chelsea/ Streaming video e tv: big match ad Amsterdam (Champions League)

Ajax Chelsea sarà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, e si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 23 ottobre: alla Johan Cruijff Arena va in scena una delle partite più interessanti di questa terza giornata dei gironi di Champions League 2019-2020. Siamo nel gruppo H, dove i Lancieri procedono a passo spedito: con un doppio 3-0 hanno preso il comando della classifica e stanno dimostrando che, nonostante le cessioni illustri, possono replicare la grande marcia dello scorso anno. Questa sera l’asticella si alza: di fronte infatti c’è un Chelsea che sembra aver preso ritmo sia in campionato che in ambito internazionale, e che dopo la falsa partenza (ko interno contro il Valencia) ha ripreso slancio imponendosi sul campo del Lille, e lasciando intendere di volersi prendere gli ottavi di finale e provare a fare più strada possibile. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Ajax Chelsea; aspettando il calcio d’inizio della partita noi possiamo fare una valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Chelsea sarà trasmessa in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno seguire questa partita sul canale Sky Sport Football (numero 203 del decoder) e ovviamente, in assenza di un televisore, in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX CHELSEA

Erik Ten Hag non cambia nemmeno per Ajax Chelsea: vanno in campo i soliti noti con il 4-2-1-3 che ha fatto scuola lo scorso anno. Dunque Van de Beek è il giocatore che avanza di qualche passo per supportare il tridente composto da Ziyech, Tadic (sempre da prima punta) e Promes che è favorito su David Neres, mentre la mediana rimane a due ed è formata da due “latini” come Lisandro Martinez ed Edson Alvarez. In difesa dovrebbe recuperare Mazraoui, che giocherebbe a destra al posto di Dest; dall’altra parte il terzino goleador Tagliafico, con Veltman e Daley Blind a proteggere il portiere camerunese Onana. Nel Chelsea mancherà Christensen e Rudiger non è al top: dunque possibile vedere Tomori e Zouma al centro della difesa e davanti a Kepa Arrizabalaga, con due terzini che saranno Azpilicueta e Marcos Alonso. A centrocampo come sempre la regia di Jorginho, con Kanté e Barkley che dovrebbero agire ai suoi lati; da valutare la posizione di Mount che potrebbe fare l’esterno nel tridente con Abraham da prima punta, poi il ballottaggio tra Pedro e Willian per completare la formazione.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Ajax Chelsea le quote dell’agenzia di scommesse Snai hanno indicato un pronostico nel quale i Lancieri sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,35 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 2,95 che accompagna il segno 2 per il successo esterno dei Blues. La situazione è comunque di equilibrio, come si evince anche dalla quota per il pareggio: scommettendo sul segno X andreste a intascare una vincita corrispondente a 3,50 volte la vostra puntata.



