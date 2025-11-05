Diretta Ajax Galatasaray, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dalla Johan Cruijff Arena per la quarta giornata di Champions League 2025/2026

DIRETTA AJAX GALATASARAY, OLANDESI A QUOTA ZERO

Partirà alle ore 21:00 di mercoledì 5 novembre 2025 la diretta Ajax Galatasaray. Presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam gli olandesi proveranno a strappare la prima vittoria nella massima competizione europea anche se basterebbe pure un pareggio per poter migliorare la loro classifica non avendo ancora conquistato nemmeno un punto.

I Lancieri si trovano infatti a quota zero sul fondo della graduatoria, addirittura al trentaseiesimo posto, avendo perso tutte e tre le gare disputate dall’inizio della Champions League 2025/2026. I biancorossi hanno nello specifico sventolato bandiera bianca contro l’Inter, l’Olympique Marsiglia ed il Chelsea, segnando soltanto un gol.

Gli uomini del tecnico Heitinga hanno rimediato una cinquina a Londra contro i Blues nell’ultimo turno e vogliono assolutamente evitare nuove batoste di quel tipo. Se la passa decisamente meglio invece il Galatasaray, adesso quattordicesimo con i sei punti racimolati contro il Liverpool, di misura per 1 a 0, ed il Bodo/Glimt.

Battuti per 5 a 1 in trasferta dall’Eintracht Francoforte all’esordio, i giallorossi hanno saputo riscattarsi abbattendo una corazzata come quella rappresentata dai campioni d’Inghilterra in carica diventando in questo modo degli avversari molto temibili per qualsiasi compagine.

DIRETTA AJAX GALATASARAY INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ sul canale Sky Sport 257 che gli abbonati a Sky potranno vedere la diretta Ajax Galatasaray sul loro televisore. Oltre alla messa in onda televisiva, l’emittente satellitare proporrà la sfida anche in streaming sull’app di Sky Go. Lo stesso farà pure Now Tv per i suoi iscritti.

AJAX GALATASARAY, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ajax Galatasaray: secondo le indiscrezioni mister Heitinga schiererà i padroni di casa impiegando il 4-2-3-1 con Pasveer in porta, Rosa, Itakura, Sutalo e Baas in difesa, McConnell e Klaassen nel mezzo, Moro, Gloukh e Godts sulla trequarti con Weghorst in attacco. Il tecnico Buruk punterà a sua volta sul modulo 4-2-3-1 con Cakir fra i pali, Sallai, D. Sanchez, Bardakci e Jakobs nelle retrovie, Lemina e Torreira in mediana, Sané, Yilmaz ed Akgun alle spalle dell’unica punta Osimhen.

AJAX GALATASARAY, LE QUOTE

Gli ospiti sembrano essere favoriti alla vigilia per l’esito finale della diretta Ajax Galatasaray almeno stando alle quote proposte dai bookmakers. Tenendo conto dei numeri forniti ad esempio da Sisal possiamo dire che la vittoria dei giallorossi è indicata a 2.10 mentre quella dei biancorossi è invece pagata a 3.20. Chi volesse azzardare potrà invece puntare sul pareggio con il segno x quotato a 3.75.