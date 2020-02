Diretta Ajax Getafe/ Streaming video tv: Lancieri, rimonta complessa (Europa League)

Ajax Getafe, partita diretta dall’arbitro greco Tasos Sidiropoulos e in programma giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. Gli olandesi partono dal pesante 0-2 incassato all’Alfonso Perez Coliseum, con la formazione spagnola che si sta confermando anche se nella Liga è stata costretta ad incassare una pesante doppia battuta d’arresto, contro Barcellona e Siviglia, che ne ha complicato il sogno Champions League Nell’Eredivisie olandese l’Ajax dalla sua ha mostrato un po’ di stanchezza, perdendo a sorpresa nell’ultimo confronto esterno contro l’Heracles Almelo, 1-0 per gli avversari con un gol di Dessers. I Lancieri restano al primo posto in classifica ma hanno visto avvicinarsi a soli 3 punti di distanza gli immediati inseguitori dell’AZ Alkmaar, il Getafe è invece ora quinto nella Liga, a una lunghezza di distanza da Atletico Madrid e Siviglia.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Getafe si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 256 di Sky Sport, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX GETAFE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Ajax Getafe, giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L’Ajax allenato da Ten Hag dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Onana; Dest, Veltman, Martinez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, Eiting; Tadic, Babel, Promes. Il Getafe guidato in panchina da Bordalas sarà chiamato a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Soria; Nyom, Dakonam, Etxeita, Olivera; Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cuccurella; Mata, Molina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Ajax e Getafe. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.85, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.55 e la vittoria in trasferta viene quotata a 4.25. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.90, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA