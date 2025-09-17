Diretta Ajax Inter Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la Youth League.

DIRETTA AJAX INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, finalmente possono partire le emozioni della diretta Ajax Inter Primavera e a noi rimane un po’ di tempo per ricordare quanto accaduto cinque anni fa in Youth League, quando i Lancieri erano riusciti ad arrivare sino alla Final Four. La formula era ancora quella con gli otto gironi; l’Ajax aveva superato il suo con il primo posto, ottenendo 11 punti e piazzandosi davanti a Lille, Chelsea e Valencia. Evitati i playoff, agli ottavi aveva eliminato l’Atletico Madrid: 0-0 dopo i tempi regolamentari, erano stati decisivi i rigori con 6-5 a favore di un Ajax che invece nei quarti aveva avuto la meglio sul Midtjylland.

Poi il ko netto contro il Benfica (0-3); va sottolineato che nella stessa edizione aveva avuto un bel percorso anche l’Inter, che infatti aveva raggiunto (come l’anno scorso) i quarti di finale fermandosi ad un passo dalla Final Four, anche se in quel caso la sconfitta subita dal Real Madrid era stata netta, anche in questo caso uno 0-3. Ora per noi è realmente arrivato il momento di metterci comodi e dare il via all’esordio nerazzurro in una Youth League che potrebbe portare tante soddisfazioni, lasciamo che a parlare sia il campo perché la diretta Ajax Inter Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Con la diretta Ajax Inter Primavera possiamo dare il via, con calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 17 settembre, a una nuova stagione nerazzurra nella Youth League 2025-2026. Inter ormai abituata a questa competizione, ma sempre a caccia di vera gloria e della prima Final Four nella sua storia.

L’anno scorso la corsa si era interrotta ai quarti contro il Trabzonspor, vera e propria rivelazione del torneo; ora l’Inter Primavera torna a disputare una competizione che a dire il vero non è basata sui meriti sportivi, quanto sulla partecipazione delle prime squadre alla Champions League di cui più o meno si ricalca anche il calendario.

L’esordio è tosto: l’Ajax, semifinalista nel 2020, ha un floridissimo vivaio che sforna parecchi talenti in maniera costante, in più il cammino dei nerazzurri in questo campionato non è ancora del tutto brillante e sabato è arrivato un pareggio interno contro il Parma.

Sarà allora parecchio complicata la diretta Ajax Inter Primavera, ma ovviamente si spera che possa arrivare una vittoria per aprire nel migliore dei modi questo percorso e intanto noi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte del tecnico nerazzurro Benito Carbone, studiando meglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX INTER PRIMAVERA

Parliamo allora della diretta Ajax Inter Primavera dicendo che Benny Carbone dovrebbe giocare con il 4-3-3, ma dovrà ovviamente capire in che modo mandare in campo la sua squadra. Rispetto al pareggio casalingo contro il Parma potrebbe cambiare qualcosa: Lavelli, impegnato con l’Under 23, lascia il posto di prima punta verosimilmente ad Iddrissou, che dunque scala al centro del tridente con uno tra Thiago Romano e Kukulis che si potrebbe prendere la maglia sulla destra, sull’altro versante del campo va verso la conferma Pinotti anche se El Mahboubi potrebbe avere una chance di partire titolare.

A centrocampo poi dovremmo vedere Cerpelletti nel ruolo di frangiflutti, con La Torre che è in ballottaggio con lui; Vukoje invece se la vede con le due mezzali che, almeno secondo le indiscrezioni, potrebbero essere ancora una volta Venturini e Dilan Zarate sempre che questo non vada a giocare con la Serie C. in difesa invece ecco Della Mora terzino destro con Marello impiegato sull’altra corsia, i due centrali possono essere Bovio e Nenna con Taho che è favorito su Pentima per occupare la porta, queste dovrebbero essere le scelte dell’allenatore dell’Inter Primavera.