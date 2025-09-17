Tutte le informazioni sulla diretta Ajax Inter, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA AJAX INTER (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Tutto davvero apparecchiato per la diretta Ajax Inter, per quella che è la storia delle due società si tratta naturalmente di una grande sfida che infatti è stata anche una finale di Coppa dei Campioni, vinta purtroppo dai Lancieri che nel 1972 si erano presi la seconda di tre consecutive vincendo 2-0 con una doppietta di Johan Cruyff. Sfida da ex per Cristian Chivu che ha giocato nell’Ajax mostrandosi al mondo (e venendo poi acquistato dalla Roma), un totale di cinque incroci con gli altri due nel 2002, fase a gironi e doppia vittoria dell’Inter (ad Amsterdam con doppietta di Hernan Crespo) e negli ottavi del 2006.

Qui la qualificazione era arrivata grazie alla rimonta esterna: sotto al 2-0 al 20’ con i gol di Klaas-Jan Huntelaar e Mauro Rosales, l’Inter aveva pareggiato con Dejan Stankovic e Julio Cruz; a San Siro era quindi bastata la rete del centrocampista serbo. Adesso però è il momento di leggere insieme le formazioni ufficiali: la diretta Ajax Inter comincia! AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, K. Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. Allenatore: John Heitinga INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, F. Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Ajax Inter streaming video, come vedere la partita in tv

La diretta Ajax Inter sarà giocata alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam e per chi vorrà godersela da casa sua sarà disponibile in streaming sull’applicazione di Amazon Prime Video che come ormai da qualche anno possiede i diritti sulla miglior partita del mercoledì, o su una di quelle che vede coinvolte le squadre italiane, sarà quindi necessario solo l’abbonamento al servizio di Amazon Prime.

Ajax Inter, nerazzurri di nuovo in Champions dopo la finale

Alle 21.00 nella diretta Ajax Inter ci sarà l’esordio dei nerazzurri in Champions League con la prima giornata della League Phase, sarà il ritorno in Europa dopo la finale dello scorso anno persa 5-0 contro il PSG ma anche la grande cavalcata coronata dalla vittoria contro il Barcellona e anche quella con il Bayern Monaco. La stagione dei vice campioni d’Europa però non è partita nel migliore dei modi con due sconfitte in Serie A di cui l’ultima 4-3 in rimonta in casa della Juventus che porta già tra i tifosi i primi dubbi sulla rosa costruita e soprattutto sul tecnico scelto.

Ad ospitare i nerazzurri ci saranno i lancieri che tornano nella massima competizione europea dopo diversi anni ma che anche loro non sono ancora riusciti a trovare un’identità definitiva con il cambio di allenatore, in Eredivisie non è ancora arrivata la prima sconfitta ma nonostante il 3-1 casalingo contro il Pec Zwolle c’è ancora distanza con la capolista.

Formazioni Ajax Inter, probabili protagonisti della sfida

Per la diretta Ajax Inter i due allenatori si affideranno ai giocatori visti meglio nell’ultima uscita stagionale e potrebbero quindi fare dei cambi rispetto alle ultime formazioni scelte, Cristian Chivu ad esempio nel suo 3-5-2 cambierà almeno 3 giocatori schierando Martinez in porta, Bisseck, De Vrije Bastoni in difesa, Dimarco, Sucic, Calhanoglu, Barella e Dumfries a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez in attacco. Per Johnny Heitinga invece il modulo sarà un 4-3-3 con Jaros, Wijndal, Baas, Itakura, Gaaei, Taylor, Klaasen e Berghuis, Godts, Dolberg e Gloukh.

Pronostico Ajax Inter, quote e possibile esito finale

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come bet365 ad avere più possibilità di vittoria nella diretta Ajax Inter dovrebbero essere i nerazzurri che sono dati a 1.85 nonostante le difficoltà iniziate durante il Mondiale per Club e che si sono protratte per questo inizio di campionato. Ad avere la quota più alta è la vittoria degli olandesi che quindi verrà pagata 4.80 in caso si verifichi, per l’ultimo risultato possibile, il pareggio, è invece stato scelto un valore più basso anche se di poco di 3.75, non è da sottovalutare però la squadra di Amsterdam che in questa estate ha aggiunto molto talento alla sua rosa e che fa della rapidità degli attaccanti una delle sue armi.