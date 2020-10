Diretta/ Ajax Liverpool (Champions League) streaming video tv: Klopp vuole il bis

DIRETTA AJAX LIVERPOOL: VOGLIA DI ESSERE PROTAGONISTE

Ajax Liverpool, diretta dal tedesco Brych, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Di fronte due squadre che erano state grandi protagoniste dell’edizione 2018-19 della Champions League, con i Reds campioni d’Europa e gli olandesi che mancarono l’accesso in finale solo per un gol subito all’ultimo secondo contro il Tottenham. L’anno scorso in Europa le cose non sono andate altrettanto bene per le due squadre. Il Liverpool però dopo trent’anni è tornato sul tetto della Premier League, completando un ciclo di vittorie con Jurgen Klopp in panchina. L’ultimo 2-2 contro l’Everton ha messo in mostra difficoltà per il Liverpool, che ha perso anche per infortunio la colonna della difesa, Van Dijk, per almeno 6 mesi. Dopo la sconfitta a sorpresa contro il Groningen prima della sosta, l’Ajax si è invece rilanciato in campionato battendo 5-1 l’Heerenveen, restando a -1 dalla capolista dell’Eredivisie olandese, il PSV Eindhoven.

DIRETTA AJAX LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Ajax Liverpool sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX LIVERPOOL

Le probabili formazioni di Ajax Liverpool, sfida che andrà in scena presso la Johann Cruyff Arena di Amsterdam. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Erik ten Hag con un 4-3-3: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Promes; Neres, Tadić, Antony. Gli ospiti guidati in panchina da Jurgen Klopp schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Adrián; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner; Mané, Salah, Diogo Jota.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Ajax Liverpool secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa olandesi partono sfavoriti e infatti il segno 1 è quotato a 4,50, mentre poi si scende a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 1,70 volte la posta in palio in caso di successo dei Reds per chi avrà puntato sul segno 2.



