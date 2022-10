DIRETTA AJAX LIVERPOOL/ Video streaming tv: due anni fa altro incrocio in Olanda

DIRETTA AJAX LIVERPOOL: I TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti che ci raccontano la diretta di Ajax Liverpool? Negli ultimi anni le due squadre si sono trovate di fronte solo nella stagione 2020/21 nel girone sempre di Champions League. In entrambe le occasioni fu il Liverpool ad avere la meglio. La squadra già allenata da Jurgen Klopp si impose fuori casa il 21 ottobre del 2020 all’Amsterdam Arena in una gara decisa da un’autorete siglata al minuto 35 da Tagliafico su palla molto violenta messa dentro dal solito Sadio Manè passato in estate al Bayern Monaco.

Al ritorno i Reds riuscirono a imporsi ancora una volta con gol decisivo siglato da Jones al minuto 58 su cross di Williams. L’andata del match si è disputato il 13 settembre scorso ad Anfield Road. Gli inglesi in quell’occasione si imposero col risultato di 2-1. Al minuto 17 Diogo Jota metteva una splendida palla dentro con Momo Salah che sbloccava la partita. I lancieri rimanevano in gara con pareggio al minuto 27 di Kudus su assist di Berghuis. I padroni di casa la vincevano con gol di Matip al minuto 89.

AJAX LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Liverpool sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

AJAX LIVERPOOL: OSPITI FAVORITI!

Ajax Liverpool, diretta dall’arbitro spagnolo Josè Maria Sanchez e in programma alle ore 21.00 di mercoledì 26 ottobre 2022 presso l’Amsterdam Arena, sarà una sfida in programma per la quinta giornata del gruppo A di Champions League 2022-2023. Una sfida molto attesa dagli appassionati di calcio ma anche importante in termini di classifica per entrambe le squadre.

L’Ajax è al terzo posto con 3 punti. Per sperare nel secondo posto è necessaria una vittoria e un incrocio di risultati positivi nell’ultimo turno. Più realisticamente, basta un punto per ottenere l’accesso alla fase ad eliminazione diretta di Europa League. Nell’ultimo turno è arrivato il ko per 4-2 contro il Napoli. Il Liverpool ha raccolto 9 punti nelle prime quattro giornate e basta un punto per ottenere la qualificazione matematica alla fase ad eliminazione diretta. Nell’ultimo turno è arrivata la netta vittoria per 1-7 sui Rangers.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX LIVERPOOL

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Ajax Liverpool al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine olandese, in campo con il consueto 4-3-3: Pasveer, Sanchez, Timber, Blind, Bassey, Klaassen, Alvarez, Taylor, Berghuis, Kudus, Bergwijn. Passiamo adesso ai Reds, anche Klopp opta per il 4-3-3: Alisson, Gomez, Konate, van Dijk, Tsimikas, Henderson, Fabinho, Elliott, Firmino, Nunez, Carvalho.

LE QUOTE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ajax Liverpool vedono nettamente favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Ajax è a 4,00, il pareggio è quotato 3,90, mentre il successo del Liverpool è a 1,83. Secondo i bookmakers sarà una partita ricca di reti: Over 2,5 a 1,47 e Under 2,5 a 2,50. Identiche le quote di Gol e No Gol.

