Diretta Ajax Midtjylland/ Streaming video tv: Lancieri favoriti (Champions League)

DIRETTA AJAX MIDTJYLLAND: PRONOSTICO TUTTO PER GLI OLANDESI!

Ajax Midtjylland, partita diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev, è valida per la quarta giornata nel gruppo D di Champions League 2020-2021: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 25 novembre presso la Johan Cruyff Arena. È un match che dobbiamo osservare con attenzione: siamo infatti nel girone dell’Atalanta, i Lancieri hanno pareggiato a Bergamo con la Dea e sono in lotta per la qualificazione agli ottavi. Quasi certamente arriveranno a giocarsela ad Amsterdam nell’ultimo turno, ma il Midtjylland potrebbe fare uno scherzetto agli olandesi dando una mano a Gian Piero Gasperini: all’andata, tre settimane fa, ha trovato il primo gol nella fase a gironi di Champions League (nella sua storia) e ha messo pressione a un’Ajax che alla fine ha portato via una vittoria importante, ma dovendo soffrire sino al termine. Sarà quindi interessante valutare quello che succederà nella diretta di Ajax Midtjylland, che inizia tra poche ore: aspettandone il calcio d’inizio possiamo provare a fare una rapida valutazione circa le potenziali scelte da parte dei due allenatori per questa sera, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA AJAX MIDTJYLLAND STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Midtjylland sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport 255 (appunto al numero 255 del loro decoder), con la consueta alternativa che viene fornita dalla stessa emittente in assenza di un televisore, ovvero la diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, è attivabile come di consueto grazie all’applicazione Sky Go, da utilizzare con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX MIDTJYLLAND

In Ajax Midtjylland Erik Ten Hag ha varie soluzioni: in difesa dovremmo vedere il classico assetto con Schuurs e Daley Blind a protezione di Onana, mentre Mazraoui agirà come terzino destro e Tagliafico spingerà sull’altra corsia. E’ a centrocampo che arrivano le possibili varianti: per giocare insieme a Gravenberch si candidano Klaassen, Lisandro Martinez ed Ekkelenkamp mentre davanti a loro potremmo avere un giocatore che si stacca in Labyad, più probabile comunque il 4-3-3 con i tre di cui sopra insieme o lo spazio per Edson Alvarez, nel tridente invece Tadic da prima punta con Anthony e David Neres oppure maglia per Lassina Traoré, che farebbe scalare il serbo sull’esterno.

Brian Priske pensa a un 4-2-3-1, cioè come ha sempre giocato in questa competizione: tra i pali del Midtjylland ci sarà Hansen, coppia centrale formata da Sviatchenko e Scholz lasciando a Joel Andersson e Paulinho i ruoli da terzini. A centrocampo la cerniera dovrebbe essere composta da Cajuste e Onyeka; davanti a loro ecco allora la linea dei trequartisti nella quale il riferimento rimane Pione Sisto, ai suoi lati Dreyer – autore del primo gol dei danesi nei gironi di Champions League – e Mabil. La prima punta sarà il guineano Sory Kaba: conferma totale degli undici che hanno perso in casa tre settimane fa dunque, salvo sorprese.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Ajax Midtjylland, attraverso le sue quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,30 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una somma corrispondente a 8,75 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 6,00 volte la vostra giocata.

