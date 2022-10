Diretta Ajax Napoli Primavera/ Streaming video tv: dentro o fuori! (Youth League)

DIRETTA AJAX NAPOLI PRIMAVERA: QUASI UN DENTRO O FUORI!

Ajax Napoli Primavera, partita diretta dall’arbitro polacco Damian Sylwesrzak, va in scena alle ore 15:00 di martedì 4 ottobre: siamo al De Toekomst, per la terza giornata nel gruppo A di Youth League 2022-2023. Situazione già complessa per il Napoli Primavera, che ha sempre perso: i giovani partenopei non hanno poi demeritato nel loro girone, ma sono caduti prima contro il Liverpool e poi contro i Rangers e dunque sono ultimi in classifica, avendo ora bisogno di una vittoria per risalire la corrente e provare a prendersi almeno il secondo posto per proseguire la corsa nel torneo.

Un Napoli Primavera che fatica anche in campionato – sabato ha perso sul campo del Cagliari – e che oggi se la vede con l’Ajax che ha 3 punti: i giovani lancieri hanno perso nettamente contro il Liverpool, ma all’esordio erano stati capaci di piegare i Rangers. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Ajax Napoli Primavera: aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

AJAX NAPOLI PRIMAVERA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Napoli Primavera è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Youth League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video, attivando questo servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e semplicemente inserendo i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX NAPOLI PRIMAVERA

Nella diretta Ajax Napoli Primavera Frank Peereboom dovrebbe affidarsi al 4-2-1-3 già varato da Erik Ten Hag qualche anno fa: in questo modulo avremmo Idumbo Muzambo nel ruolo di trequartista ma come supporto a un tridente offensivo, che avrebbe in Chourak e Kalokoh i due esterni a fare da aiuto al centravanti Banel. La linea mediana sarebbe composta da due giocatori, che potrebbero essere Agougil e Vos; in difesa invece spazio alla coppia centrale formata da Alvaro Henry e Hato, con Sarfo che giocherebbe terzino destro e Van Bohemen a sinistra, mentre in porta ci sarà Setford.

Nicolò Frustalupi gioca invece con il 3-4-2-1: da valutare qualche possibile modifica rispetto alla partita precedente, ma tutto sommato possiamo aspettarci ancora Boffelli in porta con una difesa formata da Pontillo, Benedetto Barba e D’Avino davanti a lui. Sulle corsie laterali spazio ad Acampa e Giannini; in mezzo al campo la regia sarà come sempre quella di Iaccarino, che avrà al suo fianco Gioielli. Davanti, se la giocano Lorenzo Russo, Marranzino e soprattutto Leonardo Rossi: quest’ultimo può agire da centravanti in luogo di Pesce, gli altri due possono prendere il posto di Spavone e De Pasquale giocando così sulla trequarti.

