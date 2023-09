DIRETTA/ Ajax Marsiglia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Europa League, 21 settembre 2023)

DIRETTA AJAX MARSIGLIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Ajax Marsiglia ci farà compagnia tra pochissimi minuti: sfida storica tra due squadre che hanno messo Coppe dei Campioni in bacheca. Per l’Ajax ovviamente c’è lo straordinario tris degli anni Settanta nell’epoca di Johan Cruijff, poi il successo del 1995 contro il Milan con ultima finale l’anno seguente, persa in finale contro la Juventus. Il Marsiglia all’ultimo atto ci era arrivato nel 1991, perdendolo ai rigori contro la Stella Rossa (si giocava a Bari) e poi nel 1993 ha trovato la replica, questa volta battendo il Milan a Monaco. Uno squadrone a quei tempi, come del resto l’Ajax di inizio anni Novanta.

Diretta/ Union Berlino Ajax (risultato finale 3-1) streaming video: la chiude Doekhi

Poi, per motivi diversi, le cose non sono andate troppo bene anche se bisogna ricordare che l’Olympique è tornato per due volte a giocare la finale di Coppa Uefa, mentre i Lancieri sono arrivati a quella di Europa League nel 2017 (persa contro il Manchester United) e due anni più tardi sono andati a mezzo secondo da quella di Champions League. Adesso finalmente possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa ci dirà il campo, questo è certamente il big match nella prima giornata dei gironi di Europa League e noi siamo pronti a viverlo: ci siamo davvero, la diretta di Ajax Marsiglia può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Ajax Union Berlino (risultato finale 0-0): rete annullata a Thorsby!

DIRETTA TV AJAX OLYMPIQUE MARSIGLIA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Ajax Olympique Marsiglia sarà visibile sia su Sky che su DAZN come tutte le partite di UEFA Conference League della stagione 2023/2024. Naturalmente bisognerà essere dotati di abbonamento sia per l’emittente televisiva, più precisamente in questo caso al pacchetto Sport, sia al servizio streaming.

La diretta streaming di Ajax Olympique Marsiglia verrà dunque trasmessa su Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer così come sull’applicazione di DAZN che oltre ai già citati sistemi di visualizzazione si aggiunge la possibilità di assistere all’evento su console.

Diretta/ Marsiglia Tottenham (risultato finale 1-2): gli Spurs vanno agli ottavi!

AJAX OLYMPIQUE MARSIGLIA: INIZI DIFFERENTI

La diretta Ajax Olympique Marsiglia, in programma giovedì 21 settembre alle ore 21:00, racconta del debutto stagionale delle due formazioni in questa fase a girone di Europa League. Sicuramente non si tratta del miglior inizio di campionato della storia dell’Ajax: gli olandesi hanno infatti totalizzato solamente 5 punti in 4 partite con una sola vittoria in campionato, due pareggi e la recente sconfitta col Twente che ha gettato ancora più dubbi sul reale stato di forza di questo inizio di stagione da parte degli uomini di Steijn.

D’altro canto il Marsiglia può sfregiarsi del titolo di imbattuta in Ligue 1, anche se la maggior parte delle gare sono finite in pareggio (tre su cinque). Questo non toglie però quello che a tutti gli effetti è un buon inizio di stagione con l’unica pecca del mancato accesso alla Champions League. Sono stati infatti i rigori e più precisamente il Panathinaikos a estromettere l’OM alla corsa per la partecipazione alla massima competizione europea. Ora il focus europeo dei francesi è tutto sull’Europa League dove puntano ad essere qualcosa in più di una semplice mina vagante.

AJAX OLYMPIQUE MARSIGLIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ajax Olympique Marsiglia vedono gli olandesi schierarsi col 4-3-3. In porta l’argentino Rulli, difesa a quattro con Rensch, Sutalo, Hato e Sosa. Le mezzali saranno Berghuis e l’ex Molde Mannsverk mentre l’ex Roma Tahirovic agirà da regista. Davanti Bergwijn, Brobbey e Akpom.

Il Marsiglia risponderà a specchio con Pau Lopez tra i pali. I due terzini sono Clauss e Lodi mentre Mbemba e Gigoti i due centrali. A centrocampo Veretout, Kondogbia e Ounahi. L’ex Inter Correa e Ndiaye supporteranno il centravanti Aubameyang.

AJAX (4-3-3): Rulli; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Berghuis, Tahirovic, Mannsverk; Bergwijn, Brobbey, Akpom.

OLIMPIQUE MARISIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigoti, Lodi; Veretout, Kondogbia, Ounahi; Correa, Aubameyang, Ndiaye.

AJAX OLYMPIQUE MARSIGLIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ajax Olympique Marsiglia vedono favoriti gli olandesi seppur per poco. Infatti secondo bet365 l’1 è dato a 2.50 mentre il 2 a 2.70. La quota più alta è quella del pareggio a 3.50.

I bookmakers si aspettano una partita ricca di gol: l’Over 2.5 è dato a 1.66, molto meno del 2.20 del segno opposto. Anche il segno Gol è molto basso, addirittura più dell’Over 2.5, vale a dire a 1.53 rispetto al 2.37.











© RIPRODUZIONE RISERVATA