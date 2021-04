Diretta/ Ajax Roma (Europa League) streaming video Tv8: giallorossi al bivio

DIRETTA AJAX ROMA: FONSECA SI GIOCA TUTTO!

Ajax Roma, in diretta giovedì 8 aprile 2021 alle ore 21.00 presso la Joahnn Crujiff Arena di Amsterdam, sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Giallorossi al bivio della loro stagione, chiamati ad affrontare quella che potrebbe essere la partita chiave dell’intera annata. Con un solo punto conquistato nelle ultime 3 partite disputate in campionato, si è fatta difficile per la formazione capitolina la prospettiva di qualificarsi in Champions attraverso il campionato, che sembrava concreta sino a qualche settimana fa. C’è però l’Europa League che oltre a portare un trofeo prestigioso in bacheca garantirebbe l’accesso alla massima competizione europea dell’anno prossimo.

La Roma è l’ultima squadra italiana rimasta in lizza nelle Coppe Europee di questa stagione e proverà a sfruttare i buchi di un Ajax che gioca un calcio spettacolare ed aggressivo, ma che concede anche in difesa. I Lancieri in Champions sono stati eliminati dall’Atalanta nella fase a gironi e ora puntano su un Europa League dove di recente sono già arrivati in finale, perdendo contro il Manchester United allora allenato da José Mourinho. Nell’Eredivisie l’Ajax è ormai da tempo in fuga al primo posto e il fronte europeo può essere il principale ora per il club olandese.

DIRETTA AJAX ROMA STREAMING VIDEO E TV8: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Roma sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Tv8 e sul satellite sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA

Le probabili formazioni della sfida tra Ajax e Roma presso la Joahnn Crujiff Arena. I padroni di casa allenati da Erik Ten Hag scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paulo Fonseca con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Ajax Roma, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.05 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.60 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.40 volte quanto avrete deciso di puntare.



