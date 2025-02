DIRETTA AJAX UNION SG (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente la diretta Ajax Union SG: nel corso della sua celebre storia i Lancieri non sono certi nuovi a ospitare squadre belghe in quelli che possiamo quasi considerare dei derby. La partita più celebre in questo senso rimane la finale di Coppa delle Coppe nel 1988, dunque in campo neutro: eravamo a Strasburgo dove il Malines di Aad De Mos, dopo aver eliminato la sorprendente Atalanta, aveva sollevato il trofeo contro i Lancieri campioni in carica, grazie al gol di Piet Den Boer, in un match condizionato dall’espulsione di Danny Blind dopo appena 16 minuti. Quell’Ajax aveva già elementi che poi sarebbero stati determinanti nel nuovo ciclo: da Stanley Menzo al citato Blind passando per Arnold Scholten e Aaron Winter a centrocampo.

Video Union Sg Ajax (0-2)/ Gol e highlights: Rasmussen-Mokio, vittoria per Farioli (13 febbraio 2025)

Davanti giocavano quella sera John Van’t Schip, poi visto al Genoa, e John Bosman che proprio con il Malines avrebbe vinto la Supercoppa Europea “derivata” da quella finale; Bryan Roy era ancor tecnicamente nelle giovanili ma poi sarebbe diventato un titolare, a lui si sarebbe aggiunto Stefan Petterson e nel 1992, con Louis Van Gaal, sarebbe arrivata la Coppa Uefa a scapito del Torino per poi vincere, con l’addizione di Jari Litmanen, la Champions League nel 1995 raggiungendo la finale l’anno seguente. Oggi si lavora per tornare ai quei livelli: sarà tutt’altro che semplice ma intanto vedremo se arriveranno gli ottavi in Europa League, la diretta Ajax Union SG prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Union SG Ajax (risultato finale 0-2): Mokio chiude i conti (13 febbraio 2025)

DIRETTA AJAX UNION SG INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per poter seguire la diretta Ajax Union SG è necessario essere abbonati a Sky. Solo chi ha attivato il pacchetto comprendente Sky Sport avrà la possibilità di non perdere alcun minuto della sfida che si gioca in Olanda sia in televisione che in streaming su Sky Go.

AJAX UNION SG, AI BELGI SERVIREBBE UN’IMPRESA

Giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 21:00 è il momento della diretta Ajax Union SG. Presso la Johan Crujiff Arena di Amsterdam i biancorossi difenderanno sul proprio campo la vittoria per due a zero ottenuta in trasferta nella gara d’andata contro i gialloblu, che dovrebbero invece sfoderare una prestazione davvero importante se vorranno realmente sperare di ribaltare il risultato maturato appena una settimana fa. In quella circostanza si erano infatti rivelate decisive le reti segnate nel corso della ripresa da Rasmussen prima e da Mokio a chiudere i conti poi.

Formazioni Union SG Ajax/ Streaming video tv: ci sono Klaassen e Whegorst (Europa League, 13 febbraio 2025)

Battutto l’Heracles in Eredivisie con un poker senza subire gol, i Lancieri sono primi nel loro campionato davanti per due punti al PSV di Eindhoven e puntano alla qualificazione in Champions League per la prossima stagione. La Royale Union Saint-Gilloise è invece solamente terza nella Jupiter Pro Legue ed i belgi vengono invece dalla sconfitta interna patita di misura per mano del Mechelen, avversario decisamente alla sua portata e ben più arretrato in graduatoria, a segnale di come la squadra non stia vivendo un gran periodo di forma che andrebbe anzi corretto al più presto.

DIRETTA AJAX UNION SG, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ajax Union SG ci lasciano qualche dubbio su chi potrebbe essere schierato dall’inizio. Se da un lato mister Francesco Farioli potrebbe infatti scegliere di puntare anche al ritorno sul modulo 4-3-3 con Pasveer, Lucas Rosa, Rugani, Baas, Hato, Klaassen, Mokio, Fitz-Jim, Berghuis, C. Rasmussen e Edvardsen, dall’altro lato bisognerà verificare se il tecnico Bart Meert sarà ancora intenzionato ad impiegare uno speculare 4-3-3 con Moris, Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen, El Hadj, Vanhoutte, Sadiki, F. Ivanovic, P. David e O. Niang dopo le recenti sconfitte ottenute con la sua squadra.

DIRETTA AJAX UNION SG, LE QUOTE

Le quote fornite ad esempio da Sisal ci indicano che i padroni di casa dovrebbero essere i favoriti per la vittoria finale nella diretta Ajax Union SG. L’agenzia italiana indica infatti l’1 a solo 1.80 mentre il 2, ovvero l’eventuale successo dei gialloblu, è invece pagato persino a 4.00. A questo punto i belgi sembrano avere più o meno le stesso probabilità di vincere rispetto a quelle di chidere l’incontro con un pareggio visto l’x fissato appunto a 3.60.