Diretta Ajax Valencia/ Streaming video tv: scontro decisivo (Champions League)

Ajax Valencia, diretta dall’arbitro francese Clement Turpin questa sera alle ore 21.00 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, si gioca per la sesta e ultima giornata del girone H di Champions League. Si tratta di un delicato scontro diretto che deciderà le sorti sia dei lancieri padroni di casa sia dei loro ospiti spagnoli. Va però detto che Ajax Valencia vedrà in una posizione di forza gli olandesi: dopo il successo a Lilla di due settimane fa, l’Ajax infatti ha 10 punti in classifica contro gli 8 del Valencia, di conseguenza i lancieri saranno certi della qualificazione con un pareggio e hanno ottime possibilità di chiudere anzi al primo posto. Il Valencia invece è di fatto costretto a cercare la vittoria, dando quasi per scontata un’affermazione del Chelsea contro il Lilla nell’altra partita del girone. Gli spagnoli hanno a dire il vero lo scontro diretto favorevole con gli inglesi e avanzeranno facendo lo stesso risultato del Chelsea, ma in caso di pareggio oppure sconfitta avrebbero bisogno di un imprevedibile “regalo” da parte del Lilla.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Valencia sarà un’esclusiva di Sky, che trasmetterà la partita sul canale Sky Sport 255. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare anche la diretta streaming video, garantita come al solito dal servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX VALENCIA

Nelle probabili formazioni di Ajax Valencia, osserviamo per prima cosa che l’Ajax dovrà fare a meno degli infortunati Neres, Labyad, Bandé e Promes. Lancieri dunque piuttosto in difficoltà, ma il Valencia non se la passa molto meglio, dal momento che Garay è squalificato e numerosi acciaccati sono in bilico. Per Erik Ten Hag possiamo disegnare un 4-2-1-3 con Onana in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Mazraoui, Veltman, Blind e Tagliafico; in mediana la coppia formata da Martinez e Van de Beek; Ziyech trequartista alle spalle del tridente d’attacco composto da Tadic, Huntelaar e Lang. Situazione più delicata per Albert Celades, che deve fare i conti con diversi acciaccati. Potremmo ipotizzare un 4-3-3 con Wass, Diakhaby, Gabriel Paulista e Costa davanti a Cillessen; a centrocampo il terzetto formato da Parejo, Coquelin e Soler; infine in attacco ecco Rodrigo e Torres ai fianchi di Gameiro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Ajax Valencia secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il favore è tutto per i padroni di casa olandesi, infatti il segno 1 è quotato a 1,65. Si sale poi a quota 4,25 per il segno X e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso invece di segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA