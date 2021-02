Diretta Al Ahly Bayern Monaco/ Streaming video tv: semifinale Mondiale per club

DIRETTA AL AHLY BAYERN MONACO: TEDESCHI FAVORITI!

Al Ahly Bayern Monaco, in diretta dallo stadio Ahmed bin Ali di Ar Rayyan (Qatar), si gioca alle ore 19.00 italiane (21.00 locali) di questa sera, lunedì 8 febbraio, come seconda semifinale del Mondiale per club 2020, slittato a febbraio a causa della pandemia di Coronavirus che da mesi causa ritardi a cascata nel calendario internazionale. Oggi dunque grazie alla diretta di Al Ahly Bayern Monaco conosceremo il nome della seconda finalista di questo Mondiale per club, con i tedeschi logicamente grandi favoriti.

Questa semifinale metterà di fronte i campioni d’Africa, cioè gli egiziani dell’Al Ahly, vittoriosi giovedì nel primo turno contro i padroni di casa dell’Al Duhail, mentre il Bayern Monaco è stato esentato dal primo turno, come stabilisce il regolamento per i campioni d’Europa, titolo che il Bayern conquistò ad agosto vincendo la finale di Champions League contro il Psg. Si annuncia dunque una sfida che ha i tedeschi sulla carta ampiamente favoriti: Al Ahly Bayern Monaco confermerà i pronostici della vigilia o ci potranno essere delle clamorose sorprese?

DIRETTA AL AHLY BAYERN MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che, come per tutte le partite del Mondiale per club, anche la diretta tv di Al Ahly Bayern Monaco di quest’oggi sarà trasmessa sul digitale terrestre in chiaro per tutti su Mediaset Canale 20. La sfida odierna (come pure gli altri match del torneo che laureerà la formazione campione del Mondo per club) sarà di conseguenza visibile per tutti anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

PROBABILI FORMAZIONI AL AHLY BAYERN MONACO

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Al Ahly Bayern Monaco. Per gli egiziani ci basiamo naturalmente sulla partita di giovedì, che ha visto l’Al Ahly giocare con un 4-2-3-1: il capitano El Shenawy in porta; difesa a quattro con Hany, Benoun, Ashraf e Maaloul da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Fathi e Soleya, infine il reparto avanzato con El Shahat, Afsha e Mohamed sulla linea della trequarti in appoggio al centravanti Bwalya. Vedremo invece se il Bayern farà turnover pensando già alla finale, in una partita secca però non si possono prendere troppi rischi, dunque di base disegniamo il 4-2-3-1 con Neuer in porta e davanti a lui la retroguardia composta da Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Roca e Kimmich potrebbero formare la coppia in mediana, mentre sulla trequarti ci attendiamo Gnabry, Muller e Coman a sostegno del centravanti, cioè naturalmente Lewandowski.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Al Ahly Bayern Monaco in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Non stupisce naturalmente osservare che i tedeschi partono nettamente favoriti: il segno 2 è di conseguenza quotato a 1,19. Si sale già di parecchio per il segno X, che è infatti quotato a 7,00, infine una clamorosa vittoria egiziana varrebbe ben 12,00 volte la posta in palio per chi avesse osato credere nella possibilità del segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA