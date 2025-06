DIRETTA AL AHLY INTER MIAMI (RISULTATO FINALE 0-0): GLI EGIZIANI SBAGLIANO UN RIGORE

Al Ahly Inter Miami 0-0: finisce senza reti la partita valida per l’inizio del Mondiale per Club 2025. Una sorpresa, se vogliamo: non sfondano Leo Messi e Luis Suarez, anzi è stato Oscar Ustari il grande protagonista della partita perché nel finale del primo tempo ha disinnescato un rigore di Trezeguet che era stato concesso all’Al Ahly per un fallo di Segovia su Zizo. Per l’Inter Miami le occasioni non sono mancate, a differenza invece della precisione: all’ultimo secondo bravissimo il portiere dell’Al Ahly El Shenawy nel parare una conclusione di Messi con l’aiuto della traversa.

Dunque arriva un punto a testa nella diretta Al Ahly Inter Miami, diciamo che il Mondiale per Club 2025 non è iniziato nel migliore dei modi sul piano dello spettacolo e abbiamo visto due squadre che hanno anche sofferto a certi ritmi, tutto sommato però siamo solo all’inizio e si devono ancora rivelare le big di questa competizione, speriamo solo che possano arrivare le reti che oggi due grandi giocatori come Messi e Suarez non hanno potuto garantire. (agg. di Claudio Franceschini)

AL AHLY INTER MIAMI, MESSI SFIDA I CAMPIONI D’AFRICA

Si alza il sipario sul Mondiale per club 2025 con una sfida affascinante che mette di fronte due realtà calcistiche molto diverse, ma ugualmente ambiziose: la diretta Al Ahly Inter Miami. All’Hard Rock Stadium di Miami, sabato notte alle ore 02:00 italiane, la squadra di Lionel Messi apre il torneo contro l’Al Ahly, dominatrice indiscussa del calcio africano.

I campioni d’Egitto hanno vinto per ben 12 volte la Coppa dei Campioni d’Africa, un record assoluto, e arrivano a questa competizione forti di due titoli consecutivi. Nonostante l’eliminazione in semifinale nell’ultima Champions africana, l’Al Ahly guida la Premier League egiziana ed è ancora in corsa in League Cup, a conferma di una stagione comunque positiva.

Dall’altra parte, l’Inter Miami è reduce da una prima parte di stagione convincente: terzo posto in MLS e semifinale di CONCACAF Champions League, con un gruppo guidato da stelle come Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba. I pronostici restano aperti: da un lato l’entusiasmo e la qualità offensiva del club americano, dall’altro la compattezza e l’esperienza internazionale di una squadra abituata a partite di peso.

DIRETTA AL AHLY INTER MIAMI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Al Ahly Inter Miami sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN per gli abbonati alla piattaforma, sarà poi disponibile gratuitamente e in chiaro su Italia 1, canale 6 del digitale terrestre. La visione sarà possibile anche da dispositivi mobili attraverso l’app dedicata.

AL AHLY INTER MIAMI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per diretta Al Ahly Inter Miami. Per l’Al Ahly si prevede un 4-3-3 con El Shenawy tra i pali; linea difensiva formata da Hany, Abdelmonem, Metwaly e Maaloul. A centrocampo ci saranno Dieng, El Solia e Ashour, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Percy Tau e Sherif sugli esterni, con Kahraba punta centrale.

L’Inter Miami dovrebbe rispondere con Callender in porta, difesa a quattro con Yedlin, Kryvtsov, Aviles e Jordi Alba. A centrocampo agiranno Busquets, Gressel e Cremaschi, mentre in avanti spazio al tridente formato da Messi, Suarez e Taylor.

DIRETTA AL AHLY INTER MIAMI, LE QUOTE

Secondo i principali operatori di scommesse per la diretta Al Ahly Inter Miami gli americani partono leggermente favoriti, con una quota media di 2.00 per la vittoria nei 90 minuti. Il successo dell’Al Ahly è quotato a circa 3.30, mentre il pareggio si attesta intorno al 3.70. Le quote suggeriscono una partita equilibrata, ma con la maggiore qualità dei singoli che potrebbe fare la differenza per la formazione americana.