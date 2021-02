Diretta Al Ahly Palmeiras/ Streaming video tv: la finale 3° posto (Mondiale per Club)

DIRETTA AL AHLY PALMEIRAS: PER LA CONSOLAZIONE

Al Ahly Palmeiras, in diretta dall’Education City di Ar Rayyan, si gioca alle ore 16:00 italiane di giovedì 11 febbraio ed è la finale per il terzo posto al Mondiale per Club 2020. Una consolazione, per quanto possa essere magra: tuttavia il podio sarebbe un’ottima consolazione per gli egiziani, che finalmente alla loro sesta partecipazione alla kermesse hanno non solo evitato l’ultimo posto, ma sono addirittura riusciti a centrare una semifinale nella quale hanno costretto il Bayern, che pure ha dominato, a segnare il secondo gol soltanto nei minuti finali.

Deludente invece il Palmeiras: vincitore della Copa Libertadores dopo 21 anni, arrivava in Qatar con grandi speranze ma ha perso la semifinale contro il Tigres, non riuscendo mai a trovare il giusto ritmo e, pur cadendo solo per effetto di un rigore, meritando la sconfitta. Vedremo allora se il Verdão si prenderà almeno il terzo posto; mentre aspettiamo che la diretta di Al Ahly Palmeiras prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della finalina al Mondiale per Club 2020.

DIRETTA AL AHLY PALMEIRAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Al Ahly Palmeiras sarà trasmessa su Mediaset 20, uno dei canali di Mediaset che dunque è disponibile in chiaro per tutti; l’appuntamento con il Mondiale per Club 2020 è integralmente su questa emittente, di conseguenza chi non potesse mettersi davanti a un televisore per seguire la partita potrà avvalersi del servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Video Mediaset con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AL AHLY PALMEIRAS

È possibile che in Al Ahly Palmeiras i due allenatori possano fare un po’ di turnover: Pitso Mosimane non avrà a disposizione il terzino sinistro Maaloul, infortunatosi lunedì, dunque spazio a Yasser che si posizionerà esterno con Hany dall’altra parte, a proteggere il portiere Elshenawy avremo invece Benoun e Ashraf. A centrocampo potrebbe cambiare qualcosa con Aliou Dieng pronto a sostituire Fathi o Soleya; sulla trequarti dovrebbero giocare El Shahat e Afsha, a sinistra possibile l’inserimento di Junior Ajay con Kahraba o Sherif a giostrare da centravanti. Nel Palmeiras di Abel Ferreira Empereur dovrebbe affiancare Gustavo Gomez al centro della difesa; in porta sempre Wéverton, con Marcos Rocha o Mayke a destra e Viña sull’altro versante. Avremo poi Felipe Melo possibile titolare in mediana, come perno centrale a supporto di una linea di trequartisti con Gustavo Scarpa che può prendere il posto di Raphael Veiga o Zé Rafael, verso la conferma Menino e Rony sugli esterni mentre Luiz Adriano si giocherà la maglia con Willian, partendo favorito ma ancora non sicurissimo di essere in campo dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Al Ahly Palmeiras abbiamo le quote ufficiali fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra egiziana vale 4,75 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione dei brasiliani vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,60 volte l’importo investito. Il pareggio è regolato dal segno X e porterebbe la partita ai calci di rigore: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 3,60 volte quanto avrete deciso di giocare sul match.



