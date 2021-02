Diretta/ Al Duhail Al Ahly (Mondiale per club) streaming video tv: scontro arabo!

DIRETTA AL DUHAIL AL AHLY: LA SECONDA SFIDA!

Al Duhail Al Ahly, in diretta dall’Education City Stadium di Al Rayyan, in programma giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club. Sfida che promuoverà la finalista che se la vedrà contro i campioni del mondo del Bayern Monaco. Per i qatarioti dell’Al Duhail e gli egiziani dell’Al Ahly una grande chance per vivere un appuntamento di grande prestigio, anche se i tedeschi sono ovviamente superfavoriti per l’accesso in finale. L’Al Duhail prima dell’appuntamento del Mondiale per Club è sceso in campo l’ultima volta il 25 gennaio scorso, travolgendo per 6-0 un altro Al Ahli, quello di Doha, nella “Crown Prince Cup” del Qatar. L’Al Ahly, uno dei club più titolati d’Egitto e di tutta l’Africa, ha pareggiato 0-0 contro il Pyramids nel massimo campionato egiziano, restando a due punti di distanza dalla capolista Zamalek, club al quale l’Al Ahly ha strappato la Champions League africana nella finale tutta egiziana dello scorso 27 novembre.

DIRETTA AL DUHAIL AL AHLY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite Mondiale per Club, e dunque anche Al Duhail Al Ahly di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti su Mediaset Canale 20. La sfida odierna (come pure gli altri match del torneo che laureerà la formazione campione del mondo per club) sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

PROBABILI FORMAZIONI AL DUHAIL AL AHLY

Le probabili formazioni della sfida tra Al Duhail e Al Ahly presso l’Education City Stadium di Al Rayyan. I qatarioti allenati da Sabri Lamouchi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Hassan Mouss; Karami, Al-Rawi, Benatia, Sultan Al-Brake; Luiz, Mohammed; Junior, Alahrak, Dudu; Almoez. Risponderà la formazione egiziana guidata in panchina da Pitso Mosimane con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: El Shenawy; Hany, Banoun, Ashraf, Maaloul; El Soulia, Fathi; El Shahat, Magdi Kafsha, Mohamed; Sherif.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Al Duhail Al Ahly: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.90 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.30 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.35 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

