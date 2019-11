Diretta Alaves Real Madrid/ Streaming video DAZN: i blancos cercano la fuga

Alaves Real Madrid, diretta dall’arbitro Guillermo Cuadra Fernández, sabato 30 novembre 2019 alle ore 13.00 presso l’Estadio Mendizorrotza, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata della Liga spagnola. Dopo le 2 vittorie consecutive ottenute contro Valladolid ed Eibar i padroni di casa hanno ottenuto un significativo balzo in avanti in classifica, un risultato importante per allontanarsi dalla zona bollente della classifica e riavvicinarsi ai livelli della scorsa stagione, in cui l’Alaves è arrivato a sfiorare l’Europa. Dall’altra parte il Real Madrid dopo il successo contro la Real Sociedad dello scorso weekend ha sfoltito la classifica, restando in testa a braccetto con il Barcellona (con una partita in meno visto che le due squadre devono ancora recuperare il “Clasico”) e col solo Siviglia rimasto a -1 dalle due battistrada. In Champions League i Blancos allenati da Zidane si sono fatti recuperare 2 gol dal Paris Saint Germain, dicendo addio al primo posto del girone ma avendo comunque la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca. Nella caccia alla Liga il Real deve trovare la giusta continuità per provare a interrompere quello che in patria è stato un dominio netto del Barcellona negli ultimi anni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alaves Real Madrid, match previsto sabato 30 novembre 2019 alle ore 13.00 e che si disputerà presso l’Estadio Mendizorrotza, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ALAVES REAL MADRID

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Alaves Real Madrid, sabato 30 novembre 2019 presso l’Estadio Mendizorrotza, sfida valevole per la quindicesima giornata della Liga spagnola. L’Alaves, guidato in panchina da Garitano, sarà schierato con un 4-4-1-1 disposto con la seguente formazione titolare: Pacheco, Aguirregabiria, Navarro, Ely, Duarte, Sainz, Wakaso, Pina, Burke, Vidal, Perez. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Sivera, Burgui, Guidetti, Magallan, Pons, Rioja, Joselu. Il Real Madrid di mister Zinedine Zidane opterà invece per un 4-3-3 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Modric, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Benzema, Hazard. In panchina saranno presenti Areola, Isco, Bale, Jovic, Kroos, Marcelo, Militao.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 6.50, l’eventuale pareggio a una quota di 4.75 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 1.45. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.65 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.20.



