Diretta Alba Berlino Milano/ Streaming video tv: per rialzarsi (Eurolega)

DIRETTA ALBA BERLINO MILANO: DA VINCERE PER FORZA!

Alba Berlino Milano, in diretta con palla a due alle ore 20.00 di stasera, martedì 10 gennaio 2023, si gioca presso la Mercedes Benz Arena naturalmente della capitale tedesca Berlino per la diciottesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, la prima del girone di ritorno. Parliamo di un match da vincere per l’EA7 Emporio Armani Milano, perché sappiamo bene come la situazione in classifica sia davvero molto difficile per l’Olimpia: tre vittorie consecutive avevano risollevato la situazione dopo nove ko consecutivi, ma la sconfitta contro l’Olympiakos ha ricordato che la rimonta sarà difficile.

Naturalmente nella diretta di Alba Berlino Milano sarebbe fondamentale tornare immediatamente al successo per gli uomini di coach Ettore Messina, anche perché i padroni di casa dell’Alba Berlino sono ancora più indietro in classifica. I passi falsi sono vietati per l’Olimpia Milano se vuole davvero tornare in lizza per un posto nei playoff, come nelle ultime stagioni: il girone di ritorno dovrà essere vissuto a ritmi altissimi per sognare, che cosa succederà dunque nella diretta di Alba Berlino Milano?

ALBA BERLINO MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alba Berlino Milano viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Alba Berlino Milano senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA ALBA BERLINO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo allora già capito che la diretta di Alba Berlino Milano sarà ancora una volta delicatissima per l’Olimpia: con nove sconfitte consecutive la situazione è tale per cui ormai ogni singola partita ha il sapore del bivio per Ettore Messina. Il bilancio di Milano è 6-11, l’Olimpia ha saputo rilanciarsi con il colpo a Belgrado che ha fermato l’emorragia, con la rimonta contro il Monaco nel finale di una partita che sembrava persa e il tris con una bella vittoria casalinga contro il Valencia, poi la sconfitta contro l’Olympiakos ha segnato una frenata che comunque al Pireo può capitare, però da qui in poi sarà fondamentale ridurre al minimo i passi falsi.

L’Olimpia finalmente ha vinto in casa e per ben due volte consecutive, ma sei sconfitte su otto al Forum sono naturalmente ancora troppe e vanificano il 4-5 in trasferta, che è invece più che discreto e oggi acquisisce importanza, perché Milano in trasferta ci sa fare e Berlino è un campo sul quale si deve cercare la vittoria. D’altro canto, bisogna dire che l’Alba Berlino con un bottino di 5-12 sta ancora peggio, però a Natale il disastro sembrava totale, invece le ultime due vittorie consecutive contro Villeurbanne e Vitoria hanno rimesso in linea i tedeschi per vivere una stagione quanto meno di livello apprezzabile. Vedremo allora chi si rilancerà con la diretta di Alba Berlino Milano…











