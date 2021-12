Diretta Alba Berlino Milano/ Streaming video tv: sarà ripartenza Olimpia? (Eurolega)

DIRETTA ALBA BERLINO MILANO: TRASFERTA INSIDIOSA PER L’OLIMPIA

Alba Berlino Milano, in diretta dalla Mercedes-Benz Arena alle ore 20:00 di venerdì 3 dicembre, si gioca per la 13^ giornata di basket Eurolega 2021-2022. Per l’Olimpia si tratta di una trasferta ostica, non tanto per il valore della squadra avversaria (comunque da prendere con le pinze) quanto per il momento: dopo essere partita con 8 vittorie in nove partite (battendo anche il Barcellona, vice campione in carica e primo in classifica), Milano ha improvvisamente perso la bussola ed è caduta per tre volte consecutive, due in Russia nella stessa settimana e poi al Mediolanum Forum contro l’Olympiacos.

Se contro lo Zenit la partita è stata comunque tirata, Unics Kazan e Olympiacos hanno demolito l’Olimpia senza appelli: intendiamoci, in una regular season da 34 partite e otto squadre che si qualificano ai playoff avere momenti simili può significare poco – guardando al lungo periodo – la grande squadra sa anche gestire ma è chiaro che ora Ettore Messina voglia una reazione immediata, soprattutto dal punto di vista psicologico. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Alba Berlino Milano; mentre aspettiamo possiamo fare un focus sui temi principali della partita.

DIRETTA ALBA BERLINO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Alba Berlino Milano sarà trasmessa su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky e che è dunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare: l’Eurolega è tornata su questa emittente con le partite dell’Olimpia e almeno un’altra per ogni giornata, e di conseguenza i clienti potranno assistere al match di questa sera anche con il servizio di diretta streaming video, che come noto non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, tramite l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ALBA BERLINO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Alba Berlino Milano bisogna dire che la squadra tedesca non è concretamente in lotta per i playoff di Eurolega: ha vinto 4 partite perdendone 8, ma nell’ultimo impegno ha saputo battere il Maccabi Tel Aviv e dunque ha centrato un successo di ottimo livello. A proposito di classifica, l’Olimpia con le tre sconfitte consecutive si è fatta agganciare da Olympiacos e Zenit ed è due vittorie sotto Barcellona e Real Madrid; questo significa che la situazione è tutt’altro che compromessa e, se anche Milano fosse uscita attualmente dalle prime otto, avrebbe tutto il tempo di recuperare mancando 22 partite al termine della stagione regolare.

Dunque, l’analisi che possiamo fare a qualche ora dalla palla a due di Alba Berlino Milano è duplice: da una parte la corsa ai playoff procede in maniera positiva e si sapeva comunque che non sarebbe stata una passeggiata, dall’altra non si può notare come una squadra partita 8-1 e che aveva dato la sensazione di poter dominare abbia perso per tre volte in fila, incassando oltre 20 punti di scarto da due avversarie di valore ma ampiamente battibili. Materiale su cui Messina dovrà senza dubbio lavorare, in attesa di rituffarsi nel campionato che torna dopo la sosta.



