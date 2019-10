Diretta Alba Berlino Olimpia Milano/ Streaming video tv: Armani in versione Eurolega

Alba Berlino Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Borys Ryzhyk, Emilio Perez e Josip Radojkovic: alle ore 20:00 di martedì 29 ottobre la Mercedes Benz Arena ospita la partita valida per la quinta giornata di basket Eurolega 2019-2020. Fino a questo momento rendimento ottimo per la Armani Exchange, che dopo il ko all’esordio ha sempre vinto e venerdì scorso ha regolato il Fenerbahçe (anche se i turchi sono lontani parenti di quelli visti e ammirati negli ultimi anni); importante soprattutto il colpo di Atene contro il Panathinaikos, adesso la squadra di Ettore Messina cerca di mantenersi nelle prime posizioni della classifica e va a Berlino per sfidare un’Alba che, tornata a giocare in Eurolega, ha avuto il cammino contrario di Milano avendo vinto la prima partita (contro lo Zenit) per poi incassare tre sconfitte, e dover già rincorrere. Non resta che vedere quello che succederà nella diretta di Alba Berlino Olimpia Milano; aspettandone la palla a due, possiamo provare a presentare i temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alba Berlino Olimpia Milano non dovrebbe essere disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione; tuttavia gli appassionati potranno seguire questa partita sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tante gare di pallacanestro del nostro campionato e delle coppe europee. La sottoscrizione è stagionale, e per avere accesso alla programmazione in diretta streaming video bisognerà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ALBA BERLINO OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Alba Berlino Olimpia Milano può rappresentare il salto di qualità definitivo per la Armani Exchange, che con tre vittorie consecutive è finalmente riuscita a prendersi una posizione ottima nella classifica di Eurolega. Fino a questo momento Milano non ha mai superato il girone unico del torneo; lo scorso anno, ricorderete, ha perso il dentro o fuori all’ultima giornata sul parquet dell’Anadolu Efes, questa volta vuole mettere le cose in chiaro fin da subito. Qualche perplessità iniziale potrebbe essere stata cancellata, e l’addizione di Luis Scola è di quelle che possono girare una stagione; intanto che le cose stiano andando bene è dimostrato da come la squadra abbia rimontato uno svantaggio importante in campionato, battendo in trasferta la Virtus Roma ed evitando la terza sconfitta consecutiva. L’Alba Berlino torna a giocare in Eurolega dopo cinque anni, e lo fa con il chiaro intento di provare a prendersi i playoff; l’inizio non è stato entusiasmante e sicuramente bisognerà sgomitare non poco, questa sera i tedeschi cercheranno di fare un passo avanti vincendo una partita che potrebbe rilanciarli anche dal punto di vista psicologico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA