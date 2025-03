DIRETTA ALBA BERLINO VIRTUS BOLOGNA: PER SALVARE L’ONORE

L’appuntamento con la diretta Alba Berlino Virtus Bologna, che scatta alle ore 20:00 di venerdì 28 marzo 2025, ci conduce alla Uber Arena e a una partita valida per la 32^ giornata di basket Eurolega 2024-2025: si affrontano le ultime due squadre della classifica, in fondo alla graduatoria anche con distacco, che dunque giocano solo per salvare l’onore ed evitare di chiudere in fondo al gruppo, cosa che comunque non sposterebbe molto visto che non sono previste retrocessioni o altro. Possiamo intanto dire che la sconfitta casalinga nel girone di andata era stata decisiva per cambiare le cose in casa Virtus Bologna: subito dopo Luca Banchi aveva rassegnato le dimissioni, e il suo posto come allenatore lo aveva preso Dusko Ivanovic.

Con il nuovo corso purtroppo le cose non sono cambiate: la Segafredo ha continuato a perdere infilando qua e là qualche vittoria, ma nella super competitiva Eurolega di questa stagione non c’è mai stata la possibilità di correre per un posto nei play in, l’eliminazione è aritmetica da tempo e questo vale anche e soprattutto per i tedeschi, che hanno fatto anche peggio. Rimaniamo dunque in attesa della diretta Alba Berlino Virtus Bologna, se non altro sarà un’altra occasione per vedere all’opera Matteo Spagnolo e Gabriele Procida che, visto anche il contesto ma soprattutto per meriti loro, stanno facendo bene e possono rappresentare presente e futuro della nazionale.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ALBA BERLINO VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Alba Berlino Virtus Bologna servirà un abbonamento, sia per seguire il match sui canali di Sky Sport (con diretta streaming video grazie a Sky Go) sia per farlo sulla piattaforma DAZN.

DIRETTA ALBA BERLINO VIRTUS BOLOGNA: TUTTO DA RIFARE

Il tema principale che accompagna la diretta Alba Berlino Virtus Bologna è il fatto che le due società debbano provare a girare le carte in tavola: discorso vero soprattutto per la Segafredo che, tornata in Eurolega da pochi anni dopo il percorso di crescita che ben conosciamo, l’anno scorso aveva dimostrato di poter lottare per un posto nei playoff (al netto di come è finita) e dunque ha le capacità per tornare nel gruppo delle migiori, ma in questa stagione non è mai riuscita a trovare la quadratura del cerchio per quanto riguarda le rotazioni, probabilmente ha compiuto scelte sbagliate in sede di mercato e ha avuto anche qualche problema a livello dirigenziale, non solo legato a Banchi.

Per quanto riguarda l’Alba Berlino, possiamo dire che la squadra tedesca da quando è tornata in Eurolega ha rispettato un copione che purtroppo per lei è ampiamente negativo: non ha mai superato il girone unico e sostanzialmente non ci è mai nemmeno andata vicino, la licenza per ora garantisce il posto nella principale competizione e probabilmente sarà ancora così, ma sarebbe arrivato anche il momento di provare a rendere interessante il progetto perché il bacino di utenza è importante e interessante, e se non altro in Germania l’Alba Berlino è sempre competitivo per vincere i titoli. Vedremo, certamente la partita di questa sera non sarà troppo emozionante sul piano del risultato…