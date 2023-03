Diretta Alba Berlino Virtus Bologna/ Streaming video tv: vietato sbagliare (Eurolega)

DIRETTA ALBA BERLINO VIRTUS BOLOGNA: PARTITA DA VINCERE!

Alba Berlino Virtus Bologna è in diretta dalla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca, alle ore 18:00 di giovedì 9 marzo: si gioca per la 28^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. La regular season si avvia verso la sua conclusione: la Virtus Bologna, dopo aver sfidato il Partizan due giorni fa, affronta una trasferta importante e da vincere per mantenere vive le sue speranze di playoff, contro una squadra ormai tagliata fuori dalla corsa ai quarti di finale e che anzi è ultima in classifica, dunque rappresenta un’avversaria assolutamente abbordabile per le V nere.

La Virtus Bologna dovrà dimenticare in fretta quanto accaduto nell’ultima partita fuori casa, il netto -32 contro il Fenerbahçe; Sergio Scariolo sa che la sua squadra può arrivare ai playoff ma dovrà eseguire un rush finale quasi perfetto, con la consapevolezza di poter battere chiunque (come del resto già accaduto) ma anche che le cadute rovinose possono sempre essere dietro l’angolo. Aspettando che la diretta di Alba Berlino Virtus Bologna prenda il via, facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali della partita di Eurolega.

DIRETTA ALBA BERLINO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alba Berlino Virtus Bologna sarà come di consueto trasmessa sui canali della televisione satellitare, che si occupa delle partite di Eurolega innanzitutto delle nostre due rappresentanti.

Sarà una visione riservata agli abbonati, con l’alternativa data dalla diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go; va poi ricordato che sul sito ufficiale del torneo euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale, ma anche la classifica e il calendario di Eurolega.

DIRETTA ALBA BERLINO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Tra poco prenderà il via la diretta di Alba Berlino Virtus Bologna, che come detto è una partita che la Segafredo deve vincere: la Virtus Bologna inizia la corsa finale verso i playoff in una posizione non certo ottimale, perché è fuori dalle prime otto e ha una situazione di classifica in cui tante avversarie possono avere qualcosa da dire. Inevitabilmente allora, per avere maggiori speranze di proseguire la corsa in Eurolega, le V nere devono almeno vincere le gare contro le squadre che sono alle sue spalle; in particolare quelle senza motivazioni.

Ancora una volta l’Alba Berlino non è stata in grado di mantenere un livello di competitività tale da crederci fino in fondo; è sicuramente una squadra che ha talento in alcuni singoli (si pensi soprattutto a Luke Sikma, il faro nel roster tedesco) ma alla quale nel complesso manca ancora qualcosa. Di conseguenza la corsa ai playoff per l’Alba Berlino si è conclusa tempo fa; brava dovrà ora essere la Virtus Bologna ad approfittarne, queste sono le sfide attraverso le quali arrivare ai quarti di finale è possibile ma bisognerà ottenere i due punti sul parquet della Mercedes Benz Arena.

