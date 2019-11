Diretta Alba Blaj Conegliano/ Streaming video DAZN: trasferta rumena per la Imoco

Alba Blaj Conegliano, in diretta dal Sala Sporturilor Tirgu Mures, si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 27 novembre: seconda giornata nel gruppo D della Champions League 2019-2020 di volley femminile, una prima fase nella quale la Imoco è scattata bene prendendosi una vittoria in casa del Vasas Budapest. Il successo al tie break ha portato le venete ad agganciare il Nantes, che al momento ha un punto in più avendo sconfitto per 3-1 le stesse rumene; la partita di questa sera non sarà affatto una formalità per Conegliano, che affronta la finalista del 2018 (sia pure a sorpresa, e con Final Four in casa) e dunque sa di dover alzare l’asticella rispetto a quanto era accaduto nelle prima gara. Non ci resta allora che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Alba Blaj Conegliano; mentre aspettiamo l’inizio della sfida, possiamo fare qualche considerazione circa i temi principali.

Alba Blaj Conegliano può essere vista come un esame di maturità per la Imoco, che però sa bene che per arrivare in fondo bisogna superare il girone di slancio: la Champions League di volley femminile sta diventando una sorta di tabù per le venete, che in Italia hanno vinto tutto ma in ambito internazionale si sono fermate due volte consecutive ad un passo dal grande obiettivo. Le cose in Serie A1 stanno andando più che bene: Daniele Santarelli è consapevole di come questa stagione potrebbe diventare addirittura gloriosa per le sue ragazze, che puntano a fare l’en plein di titoli con un occhio di riguardo appunto alla Champions League. Come detto l’Alba Blaj è la finalista dell’edizione 2018, ma la Final Four era organizzata a Bucarest e la formula del torneo prevedeva che la squadra ospitante fosse qualificata di diritto all’ultimo atto: per sapere se davvero le rumene possano giocarsi la possibilità di tornare tra le prime quattro dovremo valutare come andranno le cose nel girone, e la prima partita della squadra ci ha detto che in effetti anche passare il primo turno potrebbe essere un’impresa alquanto complicata. La Imoco dunque è pronta ad approfittarne…



