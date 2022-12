Diretta Alba Blaj Monza/ Streaming video tv: trasferta in Romania (Champions League)

DIRETTA ALBA BLAJ MONZA: TRASFERTA DIFFICILE!

Alba Blaj Monza è in diretta dalla Sala Sporturilor di Targu Mures, alle ore 18:00 di mercoledì 21 dicembre: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo B di volley Champions League 2022-2023. Il Vero Volley affronta la sua prima trasferta, dopo la scintillante vittoria sul Prometey: per la squadra brianzola ci sarà dunque la possibilità di allungare in testa alla classifica, facendo un passo in più verso la qualificazione ai quarti di finale che, naturalmente, rimane l’obiettivo minimo in una competizione nella quale già l’anno scorso era stato centrato.

L’Alba Blaj, formazione rumena, può essere insidiosa perché comunque ha un passato importante nelle competizioni europee, ma all’esordio ha perso al tie break contro Le Cannet; vedremo cosa succederà, certamente Monza parte nettamente favorita e anche in campionato sta tenendo un ottimo passo. Aspettando che la diretta di Alba Blaj Monza prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dalla sfida di Champions League di volley femminile, sperando ovviamente che il Vero Volley centri un successo magari anche da 3 punti.

DIRETTA ALBA BLAJ MONZA TREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alba Blaj Monza non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non è questa la partita selezionata per questo turno della Champions League femminile, ma come sappiamo tutti i match della competizione sono forniti dalla piattaforma Discovery Plus, una visione che sarà in diretta streaming video e per la quale sarà necessario abbonarsi al servizio. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della CEV (la federazione europea di volley), all’indirizzo www.cev.eu, troverete tutte le informazioni utili su questa partita e in generale sulla Champions League.

DIRETTA ALBA BLAJ MONZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Alba Blaj Monza sarà importante anche per stabilire se il Vero Volley possa andare su un campo difficile a dettare la sua legge: l’anno scorso il Vero Volley si era incrociato nel girone contro il terribile VakifBank e aveva perso due volte, ma in ogni caso aveva strappato la qualificazione ai quarti di Champions League. In questa stagione il sorteggio ha detto meglio: sulla carta l’Alba Blaj sarebbe appunto la seconda forza del gruppo B, ma la sconfitta maturata in Francia ha già messo le rumene in una posizione parecchio difficile, pur se quest’anno la formula della competizione lascia maggiori margini di manovra.

Questo è utile anche per la stessa Monza, che però naturalmente punta il primo posto e la qualificazione diretta ai quarti di finale: diciamo che sulla carta il Vero Volley, che è reduce dalla netta vittoria di Firenze in campionato, non dovrebbe mancare l’appuntamento con il primato nella fase a gironi della Champions League di volley femminile, ma poi come sempre le partite vanno giocate ed è possibile andare incontro a una serata storta. Tra poco avremo il via della diretta di Alba Blaj Monza e potremo scoprire se le brianzole voleranno a 6 punti nella classifica del gruppo B, non vediamo l’ora che le due squadre scendano in campo.











