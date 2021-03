Diretta Albania Inghilterra/ Streaming video tv: trasferta ostica? (qual. Mondiali)

DIRETTA ALBANIA INGHILTERRA: PER INGLESI TANTE INSIDIE…

Albania Inghilterra, in diretta dallo stadio Arena Kombëtare della capitale albanese Tirana, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 marzo 2021, per la seconda giornata del girone I delle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022. Uno sguardo alla classifica del gruppo ci dice che la diretta di Albania Inghilterra sarà lo scontro al vertice fra le due squadre che hanno vinto giovedì sera nella prima giornata: nulla di clamoroso, perché l’Albania ha vinto 0-1 ad Andorra e l’impegno dell’Inghilterra era ancora più facile, vittoria casalinga per 5-0 contro San Marino.

Oggi dunque arriveranno le prime vere risposte sia sulle speranze dell’Albania di lottare per la qualificazione sia sulla forza dell’Inghilterra, logicamente favorita ma chiamata comunque a non abbassare la tensione dal momento che solo la prima classificata di ciascun gruppo della zona europea si qualificherà immediatamente per i Mondiali senza dover passare dagli spareggi. Un colpaccio a Tirana sarebbe già un chiaro messaggio alla concorrenza (che comprende Polonia e Ungheria), altrimenti il girone potrebbe diventare subito più intricato per i Leoni britannici: che cosa ci dirà Albania Inghilterra?

DIRETTA ALBANIA INGHILTERRA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo evidenziare che sarà disponibile la diretta tv di Albania Inghilterra anche in Italia, perché la trasmetterà in chiaro per tutti Canale 20 Mediaset e di conseguenza vi sarà anche la diretta streaming video che sarà garantita appunto da Mediaset Play. A tutto ciò si aggiungono i principali punti di riferimento per seguire questo incontro, che saranno siti e profili social ufficiali delle due Federazioni nazionali, della Uefa e della Fifa. CLICCA QUI PER VEDERE ALBANIA INGHILTERRA IN DIRETTA SU CANALE 20

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA INGHILTERRA

Presentando adesso anche le probabili formazioni di Albania Inghilterra, annotiamo innanzitutto l’assenza dell’infortunato Rashford. Gareth Southgate comunque ha potuto fare turnover contro San Marino, dunque oggi ci aspettiamo tra i titolari nomi importanti quali ad esempio Trippier e soprattutto Kane, ma pure Dier e Maguire in difesa piuttosto che Foden a centrocampo sono possibili novità dal primo minuto per l’Inghilterra rispetto alla partita di giovedì sera. Nel 3-4-1-2 dell’Albania invece ci saranno davvero tanti “italiani”, in particolare in difesa dove tutti i giocatori potrebbero arrivare dal nostro campionato (da Berisha a Kumbulla e Djimsiti, per fare qualche nome), mentre in attacco potremmo avere Memushaj in appoggio a Manaj e Cikalleshi, senza dimenticare ovviamente che il c.t. è Edi Reja.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Albania Inghilterra secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La partita sembra a senso unico in favore degli ospiti: il segno 2 infatti è quotato a 1,28, mentre per il segno X già si salirà a quota 5,00 e poi fino a 10 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria dell’Albania.



