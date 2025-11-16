Diretta Albania Inghilterra streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nelle qualificazioni mondiali, oggi 16 novembre 2025

DIRETTA ALBANIA INGHILTERRA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Partita dal peso storico non indifferente quella che vedremo nella diretta di Albania Inghilterra, e questa è proprio la rubrica giusta per parlarne visto che abbiamo ancora qualche istante prima del fischio di inizio e che quindi possiamo fare un passo nel passato. Le prime sfide risalgono agli anni Sessanta e, da allora, la distanza si è ridotta più sul piano dell’intensità che su quello dei risultati. Nel complesso, le due squadre si sono affrontate 8 volte: 6 vittorie inglesi e 2 pareggi, con l’Albania ancora alla ricerca del primo successo.

L’ultimo incrocio prima di quello della scorsa pausa per le nazionali, nel 2021, finì 2-0 per gli inglesi con reti di Kane e Mount, ma evidenziò anche la solidità difensiva e la crescita tattica della squadra albanese. Ogni incontro è una pagina di confronto e rispetto: l’Inghilterra impone il suo peso storico, l’Albania risponde con la fame e la voglia di sorprendere. Adesso via al commento live della diretta di Albania Inghilterra, il fischio di inizio è alle porte, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

ALBANIA INGHILTERRA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sky Sport offrirà sul canale 255 per i propri abbonati la diretta Albania Inghilterra in tv, di conseguenza ecco pure la diretta streaming video con Sky Go e Now Tv.

ALBANIA INGHILTERRA: TUTTO GIÀ DECISO

Tutto è già deciso nel girone K delle qualificazioni mondiali, la diretta Albania Inghilterra alle ore 18.00 di oggi, domenica 16 novembre 2025, sarà quindi una sorta di “amichevole di lusso” allo stadio Arena Kombëtare della capitale albanese Tirana tra le prime due della classifica del girone.

Giovedì sera infatti l’Albania, pur soffrendo forse più del previsto, ha vinto contro Andorra e approfittato del successo proprio dell’Inghilterra contro la Serbia per portare a 4 punti il margine di vantaggio sugli storici rivali slavi, questo significa secondo posto certo e quindi playoff assicurati con una giornata d’anticipo per l’Albania.

D’altronde l’Inghilterra era già certa fin da ottobre del primo posto e quindi della qualificazione per i Mondiali 2026, unica Nazionale europea a riuscirci con un mese d’anticipo. Il sigillo era arrivato con la netta vittoria in Lettonia, il successo contro la Serbia ha confermato gli inglesi punteggio pieno con sette vittorie in altrettante partite disputate.

A questo punto, la diretta Albania Inghilterra sarà un test prezioso per il c.t. di casa Sylvinho verso i playoff di marzo, mentre Thomas Tuchel naturalmente sta già ragionando verso la prossima estate, quando l’Inghilterra proverà per l’ennesima volta a vincere un trofeo che manca dal 1966 ai Leoni.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA INGHILTERRA

Nulla in palio, ma ovviamente Sylvinho onorerà al meglio le probabili formazioni per la diretta Albania Inghilterra. Conosciamo benissimo molti dei giocatori albanesi, nel modulo 4-3-3 tanti calciatori chiave giocano o hanno giocato in Italia, dal portiere Strakosha a Djimsiti che è il leader in difesa, dal regista Asllani a Manaj che potrebbe essere il centravanti fra le ali Broja e Hoxha.

Più difficile sbilanciarsi sulle scelte di Tuchel, che potrebbe dare più spazio a chi ha giocato meno giovedì. Le qualità comunque sarebbe alta, basti pensare che Bellingham, Foden ed Eze, autore del definitivo 2-0, erano tutti partiti dalla panchina a Wembley. Vedremo anche se il modulo sarà ancora il 4-2-3-1 o se questa partita sarà occasione per testare altri accorgimenti.

PRONOSTICO E QUOTE

Abbiamo visto che sarà una sorta di amichevole, questo potrebbe facilitare il compito agli ospiti che, secondo le quote Snai, sono nettamente favoriti nel pronostico sulla diretta Albania Inghilterra: il segno 2 è infatti indicato a 1,37, il pareggio potrebbe essere gustoso a 4,60, infine per i più coraggiosi c’è il segno 1 a quota 8,00.