DIRETTA ALBANIA SPAGNA/ Video streaming tv: otto precedenti, solo vittorie della Roja (Euro 2024, 24 giugno)

DIRETTA ALBANIA SPAGNA: I TESTA A TESTA

Non si può certo dire che la diretta di Albania Spagna sia una sfida classica del calcio internazionale, ma si contano comunque otto precedenti. Il dominio della Spagna era prevedibile, ma non scontato che toccasse addirittura il 100%: infatti, ecco otto successi per le Furie Rosse, con la bellezza di 31 gol segnati dalla Spagna a fronte degli appena 3 subiti. Memorabile resta soprattutto un clamoroso 9-0 del 19 dicembre 1990, nel girone di qualificazione per i successivi Europei del 1992, con Emilio Butragueño nei panni del mattatore grazie a ben quattro gol personali.

In anni recenti, ricordiamo la doppia sfida nel girone di qualificazione per i Mondiali 2018, che curiosamente anche in quel caso comprendeva pure l’Italia: la Spagna contro l’Albania vinse per 0-2 in trasferta il 9 ottobre 2016 e poi per 3-0 al ritorno in casa, giocato il 6 ottobre 2017. Infine, possiamo citare l’amichevole del 26 marzo 2022, che in verità è stata più equilibrata e ha visto la vittoria per 2-1 delle Furie Rosse, con i gol di Ferran Torres e Dani Olmo inframezzati dal temporaneo pareggio dell’Albania grazie al gol segnato da Myrto Uzuni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALBANIA SPAGNA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

A causa della contemporaneità con la partita dell’Italia, che ovviamente avrà la priorità come trasmissione in chiaro, ecco che sarà riservata in esclusiva agli abbonati a Sky Sport la diretta tv di Albania Spagna questa sera, visibile quindi solamente sulla televisione satellitare oppure in diretta streaming video ma pure in questo caso solamente su abbonamento, grazie ai servizi offerti da Sky Go e Now TV.

ALBANIA SPAGNA: SITUAZIONI OPPOSTE A EURO 2024

Potrebbe diventare una partita di fondamentale importanza anche per gli Azzurri, la diretta di Albania Spagna ci attende alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 24 giugno, dallo stadio Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf naturalmente per la terza giornata del girone B di Euro 2024. In ottica italiana naturalmente speriamo che non ci sia bisogno di fare calcoli che riguardino anche il risultato che scaturirà dalla diretta di Albania Spagna, partita particolare perché il valore tecnico è naturalmente tutto dalla parte delle Furie Rosse, ma saranno le Aquile albanesi a giocarsi un sogno stasera.

La Spagna dopo avere dominato contro la Croazia e avere dato una lezione di calcio anche all’Italia, ben oltre le proporzioni del minimo scarto, si gode la certezza non solo della qualificazione, ma anche del primo posto. Di fronte ci sarà un’Albania che comunque non ha sfigurato con la sconfitta per 2-1 contro l’Italia e poi il pareggio acciuffato contro la Croazia: certo, per sperare di passare il turno e approdare agli ottavi servirà battere la Spagna e non sarà affatto facile, ma sognare non costa nulla. Quale sarà quindi il verdetto della diretta di Albania Spagna?

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA SPAGNA

Parliamo adesso delle probabili formazioni per la diretta di Albania Spagna. Sylvinho si gioca tutto e di conseguenza l’Albania può fare pochi calcoli: ecco allora Strakosha in porta protetto dai quattro difensori Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; nel cuore della mediana Asllani affiancato da Ramadani; infine il reparto offensivo della Nazionale albanese con Asani esterno destro, Laci in posizione da trequartista centrale e Bajrami a sinistra, a sostegno del centravanti che potrebbe essere ancora Manaj.

La Spagna di De la Fuente può invece permettersi il turnover, con riserve comunque di qualità. In porta allora indichiamo Raya; in difesa potrebbero essere confermati Carvajal a destra e Le Normand, con gli inserimenti di Nacho come secondo centrale e Grimaldo a sinistra. A centrocampo è squalificato Rodri, ipotizziamo Merino e Fermin Lopez titolari insieme a uno tra Pedri e Fabian Ruiz. Infine in attacco potremmo rivedere ancora Lamine Yamal, più facile che riposino Morata e Williams, magari in favore di Oyarzabal e Ferran Torres.

CURIOSIAMO FRA QUOTE E PRONOSTICI

Sulla carta c’è una grande favorita nella diretta di Albania Spagna, anche se la differenza di motivazioni potrebbe essere una variabile. In ogni caso, le quote dell’agenzia Snai ci parlano di un pronostico a senso unico, con il segno 2 per la vittoria della Spagna che è quotato ad appena 1,45 volte la posta in palio. Già per il pareggio si sale a 4,75 volte la posta in palio sul segno X, infine una vittoria dell’Albania varrebbe 7,00 volte la giocata per chi avrà creduto nel segno 1.

