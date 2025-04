DIRETTA ALBINOLEFFE ALCIONE MILANO, SFIDA LOMBARDA

Sfida ai piani alti della Serie C per questa sfida interessantissima. La diretta Albinoleffe Alcione Milano, in programma venerdì 18 aprile 2025 alle ore 20:00, mette in palio una chance importantissima per ambedue le formazioni. Partiamo dall’Albinoleffe che si trova quarta a 56 punti e avrà l’unico obiettivo di proteggere proprio questa graduatoria in classifica. Le ultime partite non hanno regalato ottimi risultati dato che c’è stata una vittoria con la Pro Vercelli e le sconfitte contro Trento e Lecco.

L’Alcione Milano invece non vince da due partite consecutive quelle con la Pro Patria pareggiata e la sconfitta con la FeralpiSalò. L’ultima vittoria dei lombardi è del 29 marzo quando riuscirono a battere per 2-1 la Pergolettese.

DOVE VEDERE DIRETTA ALBINOLEFFE ALCIONE MILANO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Albinoleffe Alcione Milano dovrete avere un abbonamento a Sky, pacchetto Calcio. Per quanto riguarda invece la diretta streaming scaricate l’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE ALCIONE MILANO

L’Albinoleffe giocherà con il modulo 3-5-2 con Marietta in porta, difeso dal terzetto Borghini, Potop e Baroni. Agiranno da esterni Barba e Ambrosini con Agostinelli, Fossati e Parlati in mediana. In attacco tandem Zoma-Longo.

L’Alcione Milano replicherà con l’assetto tattico 3-4-1-2 con Agazzi tra i pali, protetto da Miceli, Ciappellano e Pirola. A centrocampo, da destra verso sinistra, Chierichetti, Bright, Bonaiti e Renault. Bagatti giocherà dietro a Palombi e Morselli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALBINOLEFFE ALCIONE MILANO

Parte favorito il club di casa dunque l’1 per l’Albinoleffe a 1.57. Il pareggio è dato a 3.60 con la vittoria per l’Alcione Milano a 5.70. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.13 e 1.58.

