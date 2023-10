DIRETTA/ Albinoleffe Alessandria video streaming tv: equilibrio nei precedenti (Serie C, 21 ottobre 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE ALESSANDRIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Albinoleffe Alessandria vede due formazioni che in passato si sono affrontati ben 13 volte. La squadra di casa ha avuto la meglio in 4 occasioni; meglio il tabellino della Alessandria che presenta un successo in più, ben 5. Di parità che invece è arrivato in 4 occasioni. La prima volta che le due squadre si sono affrontate è stato nel 2000 con la vittoria dell’Alessandria con il risultato di 1-0. Gara di ritorno che vide le due formazioni accontentarsi di un pareggio dividendosi la posta in palio.

Tra il 2002 e il 2013 le due formazioni non si sono più affrontate ritornando contro all’interno di una manifestazione sportiva soltanto nel 2014 quando l’Albinoleffe ottenne il successo con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta fulminea realizzata da Momente. La vittoria più importante per l’Alessandria è quella del 2016 quando riuscì a ottenere un successo esterno con il risultato di 1-3: doppietta del bomber Riccardo Bocalon, che quella stagione terminerò il proprio campionato con ben 14 gol all’attivo. L’ultima sfida in ordine temporale è quella giocata nel 2021, per i play off di categoria con il risultato di pareggio. Al novantesimo i tempi supplementari ed il passaggio del turno da parte dei piemontesi. (Marco Genduso)

ALBINOLEFFE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Albinoleffe Alessandria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Albinoleffe Alessandria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Albinoleffe Alessandria, in diretta sabato 21 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Albinoleffe e Alessandria distano 7 punti in classifica. La squadra lombarda è attualmente quint’ultima, con 8 punti, mentre i piemontesi occupano l’ultima posizione con appena un punto, guadagnato in casa durante la prima giornata nel derby contro il Novara (0-0).

Da quel momento, l’Alessandria ha subito una serie di sei sconfitte consecutive, con l’unico punto ottenuto contro la Pergolettese (2-0) in Coppa Italia. Questa difficile situazione si è aggiunta a problemi societari, che sembrano essersi risolti solo di recente grazie al cambio di proprietà e all’arrivo del nuovo gruppo guidato da Andrea Molinaro. Nel frattempo, l’Albinoleffe ha raddrizzato la barra, raccogliendo quattro punti nelle ultime due partite: un pareggio 1-1 nel derby contro l’Atalanta Under 23 e una vittoria per 1-0 contro la Virtus Verona, il che ha contribuito a migliorare la sua posizione in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Alessandria, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Giovanni Lopez schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta, Borghini, Marchetti, Gatti, Gusu, Zanini, Brentan, Doumbia, Piccoli; Arrighini, Zoma. Risponderà l’Alessandria allenata da Marco Banchini con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Liverani; Ciancio, Rota, Giubilato, Nunzella; Pellegrini, Nichetti, Mastalli, E. Rossi; Pagliuca, Anatriello.

ALBINOLEFFE ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.10.











