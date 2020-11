Diretta AlbinoLeffe Alessandria/ Streaming video tv: occasione per i grigi (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE ALESSANDRIA: OSPITI FAVORITI!

AlbinoLeffe Alessandria verrà diretta dal signor Sajmir Kumara, e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 11 novembre: un nuovo turno infrasettimanale nel campionato di Serie C 2020-2021, siamo arrivati alla decima giornata e dunque si comincia a capire qualcosa in più circa i rapporti di forze. A Gorgonzola, dove anche quest’anno giocano le loro gare interne, i seriani ospitano una squadra che arriva dalla vittoria al fotofinish contro il Livorno, e che per l’ennesima volta va a caccia della promozione; va detto che dopo la clamorosa beffa del 2017 l’Alessandria non ci è più andata così vicino, ma questa potrebbe essere la stagione buona. Se i grigi vanno alla ricerca di continuità, l’AlbinoLeffe deve innanzitutto fare i conti con una classifica deficitaria; deve recuperare la partita che non ha giocato domenica, ma quella che aveva vinto contro la Pistoiese è solo la seconda su otto impegni, di conseguenza bisogna già risalire la corrente. Aspettando di scoprire come finirà la diretta di AlbinoLeffe Alessandria, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Comunale, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ALBINOLEFFE ALESSANDRIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di AlbinoLeffe Alessandria non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come ben sappiamo l’appuntamento con il campionato di Serie C è su Eleven Sports: il portale fornisce ormai da qualche anno tutte le partite del torneo di terza divisione, si parla di una visione in diretta streaming video (attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) e si potrà scegliere se sottoscrivere un abbonamento per la stagione o, di volta in volta, acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE ALESSANDRIA

In AlbinoLeffe Alessandria Marco Zaffaroni si affida ancora al 3-4-1-2: la difesa dovrebbe essere composta da Gusu, Cerini e Mondonico che si piazzeranno a protezione del portiere Savini, a centrocampo può cambiare qualcosa con Ghezzi e Marco Piccoli pronti a piazzarsi in mezzo, lasciando invece a Manconi e Petrungaro il compito di percorrere le fasce laterali. Sulla trequarti la maglia di Giorgione, per naturale turnover, è insidiata da Gabbianelli; davanti Cori e Galeandro dovrebbero partire titolari, ma attenzione alla concorrenza di Ravasio. L’Alessandria di Angelo Gregucci si dispone con un modulo quasi speculare: qui però i centrali di centrocampo sono tre, con Di Quinzio e Suljic che dovrebbero giocare in ruolo di Gazzi e Casarini confermando invece Castellano da playmaker, poi gli esterni potrebbero essere Christian Mora e Cella anche se Chiarello resta in corsa per agire a destra. Scognamillo, Blondett e Prestia i difensori favoriti per piazzarsi davanti a Crisanto; davanti ci sono Eusepi e Stijepovic che potrebbero formare un reparto nuovo rispetto a domenica, quando a iniziare sono stati Corazza e Arrighini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA