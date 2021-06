Diretta/ Albinoleffe Alessandria (risultato finale 1-2): decide la rete di Giorno!

DIRETTA ALBINOLEFFE ALESSANDRIA (RISULTATO 1-2): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Città di Gorgonzola l’Alessandria batte in trasferta l’Albinoleffe per 2 a 1. Nel primo tempo regna l’equlibrio e le due squadre si annullano a vicenda fallendo un’opportunità ciascuna rispettivamente con Giorno, tiro parato in corner da Savini, in apertura per gli ospiti e con Cori, colpo di testa impreciso, nel finale di frazione per i padroni di casa. Nel secondo tempo l’Alessandria protesta per un presunto rigore non concesso a Giorno ma, nell’ultima parte dell’incontro, ci pensa Arrighini a mettere a segno la rete del vantaggio per i suoi al 67′, sfruttando l’assist di Celia. Il raddoppio arriva al 77′ e porta la firma dell’ottimo Giorno, su sponda di Stanco ma la Celeste non si abbatte ed accorcia le distanze all’82’ per merito del gol siglato da Giorgione. Il successo ottenuto quest’oggi consente all’Alessandria di partire da una posizione più che invidiabile in vista della gara di ritorno da disputare il prossimo mercoledì in casa. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA ALBINOLEFFE ALESSANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Alessandria viene trasmessa su Sky Sport 251: il canale è disponibile esclusivamente per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare. Per tutti gli altri l’appuntamento è quello consueto, e fa riferimento al sito Eleven Sports che ormai da anni fornisce tutte le partite del campionato di Serie C: la visione sarà in diretta streaming video, qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento per la stagione potrete comunque acquistare, ogni volta, il singolo match.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Albinoleffe ed Alessandria è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 iniziale. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, gli uomini di mister Longo protestano in maniera veemente quando l’arbitro non punisce il contatto tra Giorno e Canestrelli avvenuto in area di rigore lombarda al 51′. Intanto l’arbitro ha estratto il primo cartellino giallo della partita per ammonire Parodi al 55′ tra le file dell’Alessandria. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Albinoleffe ed Alessandria sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 di partenza. I minuti scorrono sul cronometro ed i grigi insistono nel proporsi in zona offensiva ad esempio al 19′ quando la conclusione dalla distanza di Giorno è stata parata in calcio d’angolo da Savini. I piemontesi sono poi purtroppo costretti ad effettuare una sostituzione prematura inserendo Di Quinzio al posto di Chiarello a causa di un infortunio già al 19′. Nel finale di frazione i lombardi si fanno vedere con un colpo di testa largo di Cori al 43′. Fino a questo momento il direttore di gara Luigi Carella, proveniente dalla sezione di Bari, non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo quest’oggi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Albinoleffe ed Alessandria è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre partono subito forte nel tentativo di prendere in mano il controllo delle operazioni rispondendosi l’un l’altra con una mezza occasione tra il 1′ ed il 2′. Gli ospiti allenati da mister Longo sembrano però in generale più agguerriti e vanno al tiro senza inquadrare lo specchio della porta con Arrighini al 5′ così come succede pure al suo collega Eusepi al 10′. Ecco le formazioni ufficiali: ALBINOLEFFE (3-5-2) – Savini; Riva, Canestrelli, Mondonico; Gusu, Nichetti, Genevier, Giorgione, Tomaselli; Gelli, Cori. A disp.: Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Trovato, Gabbianelli, Galeandro, Piccoli, Ravasio, Miculi, Petrungaro, Maritato. All.: Zaffaroni. ALESSANDRIA (3-4-1-2) – Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Cesarini, Giorno, Celia; Chiarello; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Frediani, Corazza, Crosta, Macchioni, Mora, Rubin, Stanco. All.: Longo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati al momento della diretta di Albinoleffe Alessandria. Entrambe le squadre arrivano dal girone A, dunque si sono già incrociate nella stagione di Serie C: una vittoria per parte e sempre in casa, diciamo che la promozione su quel doppio confronto se la sarebbe presa l’Albinoleffe che a Gorgonzola, prima di perdere 2-1 al Moccagatta, si era imposto per 2-0 grazie a due gol (uno su rigore) di Sacha Cori. In totale le sfide nella storia sono 10: le vittorie seriane appena 3 e nessuna di queste in trasferta, mentre l’Alessandria che si è imposta 5 volte (anche ai rigori in un ottavo della Coppa Italia Serie C 2017-2018) ha saputo violare il campo della squadra bergamasca in una occasione, vale a dire nel febbraio 2016. All’epoca l’Albinoleffe giocava ancora all’Atleti Azzurri d’Italia, oggi Gewiss Stadium; l’Alessandria di Angelo Gregucci era passata con la doppietta di Riccardo Bocalon e il gol di Simone Iocolano, per i seriani a segno Francesco Checchucci che aveva ribattuto il rigore che Gianmarco Vannucchi aveva parato a Domenico Danti. Ora mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose nell’andata della semifinale playoff di Serie C, finalmente la diretta di Albinoleffe Alessandria comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

I BOMBER

Alla vigilia della diretta tra Albinoleffe Alessandria, andiamo a curiosare nei rispettivi spogliatoi alla ricerca di quei protagonisti che a colpi di gol, potrebbero decidere la semifinale per i play off di Serie C. Considerando in primis i seriani, ecco che nome che spicca è certo subito quello di Jacopo Manconi, capocannoniere del club con ben 15 gol segnati in stagione regolare a cui ne aggiungiamo altre tre reti da che sono cominciati i play off: attenzione anche a Gelli, a segno nell’ultimo turno contro il Catania. Per l’Alessandria sono invece riflettori puntati su Umberto Eusepi, re del gol in casa grigiorossa con 11 reti segnate nella stagione regolare: da che sono cominciati i play off pure il bomber non ha ancora centrato lo specchio avversario. Ma chissà che possa oggi rifarsi. (Agg Michela Colombo)

SERIANI ANCORA SORPRENDENTI?

Albinoleffe Alessandria sarà diretta dal signor Luigi Carella, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 6 giugno: allo stadio Comunale di Gorgonzola va in scena l’andata della semifinale playoff di Serie C 2020-2021. Un rapido sguardo alla formula ci dice che da questo turno sono introdotti supplementari e rigori, dunque il vantaggio della classifica non conta più e come sempre non esiste il valore doppio sui gol in trasferta; vedremo se i seriani, dopo i colpi centrati contro Modena e Catanzaro, saranno ancora in grado di stupire prendendosi una finale che sarebbe dichiaratamente oltre le più rosee previsioni dell’estate.

L’Alessandria finora ha giocato un solo turno dei playoff, e proprio grazie al suo secondo posto nel girone A ha eliminato la Feralpisalò; ora la posta si alza e sarà interessante vedere se finalmente i grigi saranno in grado di rispettare il pronostico, a differenza degli anni passati conditi da tante delusioni. Aspettando che la diretta di Albinoleffe Alessandria prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE ALESSANDRIA

Tegola per Marco Zaffaroni che affronta Albinoleffe Alessandria senza il bomber Manconi, ingenuamente ammonito nel finale di Catanzaro; out anche Borghini, dunque al centro della difesa dovremmo vedere Cerini con Riva e Mondonico a completamento della linea davanti a Savini, mentre i due esterni che si alzano saranno Gusu e Giorgione. In mezzo al campo Genevier sarà accoppiato a Canestrelli o Nichetti; Gelli agirà come trequartista, confermato Sacha Cori come centravanti con Maritato favorito per sostituire Manconi. Nell’Alessandria mancherà Bruccini: Moreno Longo pensa di sostituirlo con Di Quinzio o Giorno ma attenzione a Gazzi, la cui esperienza potrebbe essere utile per affiancare Chiarello e Casarini in mezzo al campo. Prestia e Matteo Di Gennaro comandano la difesa davanti a Pisseri, Parodi e Celia saranno i terzini mentre nel reparto avanzato potremmo rivedere titolare Eusepi, che farebbe coppia con Arrighini scalzando Corazza, comunque sempre molto utile nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Albinoleffe Alessandria possiamo consultare le quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria della squadra di casa porta in dote un guadagno pari a 2,95 volte la puntata, valore identico posto sul segno X che identifica l’eventualità del pareggio mentre il segno 2, a regolare il successo della formazione ospite, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 2,50 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita.



