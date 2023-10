DIRETTA/ Albinoleffe Arzignano (risultato 1-0) streaming video tv: doppio fischio! (Serie C, 28 ottobre 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE ARZIGNANO (RISULTATO LIVE 1-0): DOPPIO FISCHIO

Verso la fine del primo tempo della diretta tra Albinoleffe e Arzignano, la situazione di gioco è rimasta sul risultato di 1-0 a favore di Albinoleffe, grazie alla rete di Marchetti su calcio d’angolo. Tuttavia, un momento di notevole tensione è emerso quando Parigi, giocatore chiave dell’Arzignano, si è trovato di fronte a un’occasione significativa per pareggiare la partita.

Parigi ha dimostrato la sua abilità nel creare opportunità d’attacco, mettendo a dura prova la difesa avversaria. La situazione sul campo è diventata intensa, con entrambe le squadre che lottano per ottenere il controllo del gioco e cercare di influenzare il punteggio prima della pausa. Gli spettatori presenti sugli spalti erano ansiosi di vedere come si sarebbe conclusa questa fase cruciale del primo tempo e se Parigi avrebbe colto l’opportunità per pareggiare. L’atmosfera era elettrizzante, alimentata dall’aspettativa di un secondo tempo altrettanto avvincente. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALBINOLEFFE ARZIGNANO (RISULTATO LIVE 1-0): IN CAMPO

Nella prima fase della diretta tra Albinoleffe e Arzignano, il punteggio si mantiene saldo sul 1-0, grazie a una rete di Marchetti segnata su calcio d’angolo. L’atmosfera sul terreno di gioco è carica di tensione e entusiasmo, con entrambe le squadre che cercano di lasciare il segno. L’abilità di Marchetti nel capitalizzare su un calcio d’angolo mette in evidenza la pericolosità delle palle inattive, dimostrando la precisione e l’efficacia degli schemi preparati dalla squadra di casa. Il pubblico è coinvolto nella partita, sostenendo la propria squadra e applaudendo il gol che ha portato in vantaggio l’Albinoleffe.

Il gioco è dinamico e gli spettatori sono ansiosi di vedere come reagirà l’Arzignano al svantaggio iniziale. Le successive fasi del match promettono momenti di suspense e azioni avvincenti, mentre entrambe le squadre cercano di prendere il controllo del gioco. La partita è ancora aperta, e il pubblico è in attesa di ulteriori emozioni e colpi di scena nel corso dell’incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALBINOLEFFE ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Albinoleffe Arzignano vede due squadre che si sono affrontate solamente in due circostanze prima di quest’oggi. La prima volta che queste due squadre si sono trovate contro è stato il 19 ottobre 2022 con il successo in trasferta per l’Arizgnano. Il risultato finale è stato di 0-3 grazie alle reti firmate tutte nel primo tempo da Piana, Fyda e Tremolada. Gara di ritorno che ha evidenziato un’altra vittoria per il club gialloazzurro.

Ancora una volta tre gol nel primo tempo e ben due nel secondo. Ad andare in rete per l’Arzignano Lunghi (doppietta), Barba, Grandolfo e Belcastro. Per la formazione bergamasca la rete del centrocampista, attualmente al Trento, Ruggero Frosinini. Quella di oggi sarà la terza sfida tra queste due formazioni con i padroni di casa che non presentano nessuna vittoria contro gli avversari. (Marco Genduso)

ALBINOLEFFE ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Albinoleffe Arzignano sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Albinoleffe Arzignano sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

UNDICESIMA GIORNATA AL VIA

La diretta Albinoleffe Arzignano, in programma sabato 28 ottobre alle ore 16:15, vede squadre divise da sei punti in classifica dopo dieci giornate. I padroni di casa non perdono dalla sfida interna col Renate terminata 2-0 per le Pantere, collezionando dopo quella gara tre pareggi e una sola vittoria, quella con la Virtus Verona di metà ottobre, per un totale di 6 punti in 4 partite con 2 gol fatti e solamente uno subito.

L’Arzignano sta alternando una vittoria e una sconfitta da inizio mese, dove aveva cominciato con la vittoria ai rigori in Coppa Italia Serie C contro il Trento. Successivamente è arrivata la sconfitta con la Virtus Verona, il successo con il Novara, il ko col Padova e di nuovo tre punti con il Lumezzane. Un’autentica montagna russa che non sta dando stabilità di risultati, ma che comunque fin qui è valsa il settimo posto per i gialloazzurri.

DIRETTA ALBINOLEFFE ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Arzignano vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Marietta, terzetto difensivo composto da Borghini, Marchetti e Milesi. Larghi sulle fasce Gusu e Piccoli con a centrocampo Brentan, Genevier e Zanini. In attacco Arrighini e Muzio.

Risposta con tanto di 4-3-3 per gli avversari gialloazzurri. Tra i pali Boseggia, terzini Davi e Gamignani con coppia centrale Piana-Molnar. Lakti e Barba mezzali con Bordo in regia mentre il tridente offensivo Balde, Grandolfo e Parigi.

DIRETTA ALBINOLEFFE ARZIGNANO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote delle scommesse di Albinoleffe Arzignano vede favorita la squadra biancoblu a 2.20. Il segno X vale 3.05, leggermente di meno rispetto ai 3.15 del 2 fisso.

Over 2.5 di gran lunga più alto dell’Under rispettivamente a 2.15 e 1.60 mentre meno ampio il gap tra Gol (1.87) e No Gol a 1.82.











