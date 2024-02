DIRETTA/ Albinoleffe Atalanta U23 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (13 febbraio 2024)

DIRETTA ALBINOLEFFE ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati al calcio d’inizio nella diretta di Albinoleffe Atalanta U23. La squadra seriana continua nel suo campionato ondivago ma tutto sommato costante: basti pensare infatti che nel girone di ritorno ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte, ma estendendo il quadro si può vedere che dopo due pareggi a fine ottobre siano arrivate sette affermazioni a fronte di sei sconfitte, con appunto due partite pareggiate. Insomma: l’Albinoleffe non fa registrare picchi di rendimento né verso l’alto né verso il basso, e infatti la sua classifica rispecchia in pieno questo andamento con la squadra che punta un posto nei playoff.

L’Atalanta U23 ha perso lo scorso sabato, e non succedeva da sette partite; la giovane Dea deve ancora recuperare la gara interna contro il Renate che era stata rinviata per maltempo, dopo aver perso a fine ottobre ad Alessandria ha raccolto la bellezza di sei vittorie consecutive e ne ha timbrate 9 in 16 giornate, con anche tre pareggi e limitando a quattro le sue sconfitte, di cui tre consecutive tra novembre e dicembre, senza segnare. Mettiamoci ora comodi e stiamo a vedere cosa succederà in questo intrigante derby, perché ci siamo: la diretta di Albinoleffe Atalanta U23 sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ALBINOLEFFE ATALANTA U23 STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C sarà in esclusiva su Sky, quindi l’unico modo per seguire la diretta di Albinoleffe Atalanta U23 sarà eseguire un abbonamento a questa piattaforma e in più possedere il pacchetto Calcio. Con le stesse modalità altrimenti si potrà vedere questa partita anche su NowTv.

ATALANTA U23 ALBINOLEFFE: DERBY BERGAMASCO!

Ci attende un’altra meravigliosa storia di Serie C per la diretta di Albinoleffe Atalanta U23, in programma oggi 13 febbraio alle 18:30. Promette di essere un incontro avvincente valido per il 26º turno del campionato di Serie C. I padroni di casa, attualmente all’undicesimo posto in classifica, cercano di riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Legnago Salus per 2-1.

Dall’altra parte del campo, l’Atalanta U23 arriva a questa sfida dopo una sconfitta per 1-3 contro il Vicenza, un risultato che li ha fatti scivolare al sesto posto in graduatoria, vedremo se questa partita confermerà il trend negativo della Baby Dea oppure se questi piccoli inciampi sono solo fisiologici in un gruppo giovane che sta cercando di crescere.

ALBINOLEFFE ATALANTA U23: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo ora le probabili formazioni della diretta di Albinoleffe Atalanta U23, il reparto offensivo potrebbe vedere la presenza di Giani, reduce da un gol e da una prestazione convincente nonostante il risultato precedente. A centrocampo, il compito di recuperare palloni sarà affidato a Diaby, giocatore dotato di buone capacità in fase difensiva e di impostazione.

Passando agli ospiti dell’Atalanta U23, si prevede la conferma di Capone come punto di riferimento in attacco. Il giocatore agirà da prima punta, supportato da Ghislandi e Jimenez, i quali avranno il compito di fornire assist al compagno d’attacco e sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa avversaria.

ALBINOLEFFE ATALANTA U23, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote per la diretta di Albinoleffe Atalanta U23 vedendo le suddette dal sito di Bet365. La vittoria della squadra di casa vede una quota pari a 2,5 mentre i tre punti della Dea consegnerebbero una quota del 2,3. Il pareggio invece viene messo a 2.

