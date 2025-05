ALBINOLEFFE ATALANTA U23 (RISULTATO LIVE 0-0): GIALLO PER GYABUAA

Il primo pallone è giocato dagli ospiti che cercano subito di sfondare in verticale e mettere pressione alla retroguardia dei padroni di casa. A tentare di giocare il pallone basso e veloce è l’Albinoleffe che cerca spazio sugli esterni.

Dopo cinque minuti di gioco arriva anche il primo cartellino giallo del match per Gyabuaa che entra in ritardo a centrocampo e prende il cartellino. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA ALBINOLEFFE ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta Albinoleffe Atalanta U23, intrigante derby che nella storia ha solo quattro precedenti visto che la seconda squadra della Dea ha iniziato a giocare in Serie C dallo scorso campionato. Il dato sorride proprio all’Atalanta, che non ha mai perso contro i seriani: tuttavia si registrano tre pareggi e un solo successo orobico, che però è stato timbrato proprio all’AlbinoLeffe Stadium nel febbraio dello scorso anno, in virtù del gol messo a segno da Siren Diao. Per il resto appunto il derby è stato in equilibrio: nel girone A appena concluso due belle partite, terminata 2-2 quella in casa dell’Albinoleffe.

Era la metà di ottobre: l’Atalanta, andata sotto per effetto dei gol di Mohamed Alì Zoma e Samuele Parlati, aveva operato una bellissima rimonta con il solito Vanja Vlahovic, capocannoniere del girone, e Nicolò Artesani, a segno rispettivamente al 73’ e al 80’ minuto di gioco. Su queste premesse ci aspettiamo un altro bello spettacolo, ricordando che stasera il pareggio sorriderebbe ai seriani: lasciamo allora che i protagonisti della partita dicano la loro in questi 90 minuti che decreteranno la qualificata alla fase nazionale dei playoff di Serie C, finalmente possiamo dare il via alla diretta Albinoleffe Atalanta U23! (agg. di Claudio Franceschini)

ALBINOLEFFE ATALANTA U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta AlbinoLeffe Atalanta U23 sarà per gli abbonati a Sky Sport, quindi con Sky Go e Now Tv punti di riferimento per il derby bergamasco in diretta streaming video.

ALBINOLEFFE ATALANTA U23: BEL DERBY BERGAMASCO

Un derby con in palio il proseguimento del sogno: la diretta AlbinoLeffe Atalanta U23 ci terrà compagnia da Zanica alle ore 20.00 di oggi, mercoledì 7 maggio 2025, per il secondo turno dei play-off di Serie C, che sicuramente promuoveranno una formazione bergamasca alla fase nazionale dal girone A. L’AlbinoLeffe ha disputato un campionato davvero eccellente, con il quarto posto nella classifica della stagione regolare che è valso ai seriani l’esenzione dal primo turno, per cui sarà oggi il momento del loro debutto nella rutilante avventura dei playoff di Serie C.

La seconda squadra dei nerazzurri del capoluogo invece è stata ottava, anche se in realtà con appena 3 punti in meno dei cugini della valle in una classifica cortissima. I valori quindi possono essere ribaltati e l’Atalanta U23 lo ha già dimostrato domenica sera, andando a vincere sul campo del Trento nel primo turno. I giovani nerazzurri hanno già fatto meglio della scorsa stagione, ma oggi si annuncia tutto aperto in questo speciale derby bergamasco e allora noi seguiremo la diretta AlbinoLeffe Atalanta U23 con tutta l’attenzione che richiede questo incrocio così particolare.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE ATALANTA U23

Gli uomini di Giovanni Lopez faranno il loro debutto nei playoff, saranno riposati i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta AlbinoLeffe Atalanta U23. Il loro modulo è il 5-3-2 che proviamo a indicare con Marietta in porta, i tre difensori centrali Baroni, Potop e Borghini più i terzini Gusu e Munari in una folta retroguardia; Ambrosini e Agostinelli affiancheranno invece Astrologo nel centrocampo a tre dell’AlbinoLeffe; infine il tandem d’attacco dei “valligiani” dovrebbe vedere in campo Longo e Zoma.

Modulo 3-4-2-1 invece per i giovani ospiti nerazzurri di mister Francesco Modesto, che potrebbe schierare l’Atalanta U23 con questi possibili undici titolari. L’estremo difensore Vismara protetto da Ceresoli, Del Lungo e Obric; a centrocampo la coppia centrale con Gyabuaa e Panada, affiancati da Bergonzi a destra e Bernasconi a sinistra. Infine, nell’attacco bergamasco “di città” ci aspettiamo Cassa e Ghislandi trequartisti dietro al centravanti Vlahovic.