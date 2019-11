Diretta Albinoleffe Carrarese/ Streaming video tv: quote, ospiti favoriti (Serie C)

Albinoleffe Carrarese, partita diretta dal signor Sajmir Kumara e in programma lunedì 25 novembre 2019 alle ore 17.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. I seriani sono reduci da un turno di campionato amaro, essendo stati la prima squadra del girone A a lasciare punti alla matricola Pergolettese, che mai prima aveva vinto in questo campionato fino al 2-1 inflitto alla squadra bergamasca, che resta comunque decima e dunque ancora virtualmente qualificata ai playoff. La Carrarese dalla sua è stata finora discontinua, domenica è arrivato un pari in casa contro l’Arezzo, un 2-2 ancora una volta spettacolare per la squadra di Silvio Baldini che gioca sempre un calcio a viso aperto, ma che non vince dallo scorso 27 ottobre e si è staccata di 3 punti dal Renate secondo in classifica e di ben 12 lunghezze dal Monza capolista del girone A.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Albinoleffe Carrarese, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE CARRARESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Albinoleffe Carrarese, domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. L’Albinoleffe allenato da Marco Zaffaroni sarà schierato con un 3-4-1-2: Abagnale; Mondonico, Canestrelli, Gavazzi; Gusu, Giorgione, Genevier, Ruffini; Gelli; Cori, Galeandro. Risponderà la Carrarese guidata in panchina da Silvio Baldini con un 4-2-3-1: Forte; Ciancio, Tedeschi, Conson, Mignanelli; Cardoselli, Foresta; Valente, Maccarone, Manneh; Infantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio a una quota di 2.95 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.75. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.30 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.55.



