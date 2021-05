Diretta Albinoleffe Catanzaro/ Streaming video Rai: seriani per l’impresa!

DIRETTA ALBINOLEFFE CATANZARO: ZAFFARONI SOGNA!

Albinoleffe Catanzaro, in diretta dal Città di Gorgonzola, è la partita in programma oggi, domenica 30 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Nel quadro della seconda fase nazionale dei play off della Serie C, ecco che spicca per questa domenica la diretta tra Albinoleffe e Catanzaro, big match del turno di andata, vero scontro nord sud, dall’esito affatto scontato. Padroni di casa saranno ovviamente i bergamaschi di Zaffaroni che chiusa la stagione regolare del girone A solo con il settimo posto in classifica, pure sta facendo vedere meraviglie nel posto season.

I Seriani infatti nel tabellone dei play off, prima hanno superato il Pontedera e poi il Grosseto, arrendendosi solo nel turno di andata contro il Modena, nella fase nazionale. Nonostante il KO pure l’Albinoleffe ha saputo reagire e firmando un ottimo 2-0 nel turno di ritorno, solo pochi giorni fa, ha meritatamente strappato il pass per questa nouva fase.

Contro ecco però oggi una blasonata del girone C, che esordirà proprio oggi nel tabellone dei play off della Serie C. Il Catanzaro di Calabro, con il secondo posto nel girone al termine del campionato, ha dunque avuto il lusso di riposare e preparasi con calma a questa partita, che pure nasconde mille insidie: vedremo che ci dirà il campo!

DIRETTA ALBINOLEFFE CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Catanzaro sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre. Assicurata anche la visione in diretta streaming video del match per tutti, tramite il noto servizio gratuito Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ALBINOLEFFE CATANZARO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Albinoleffe e Catanzaro, occorre però ora andare a controllare anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni del match: certo qui non mancheranno i titolari più in forma. Partendo dai seriani, ecco che Zaffaroni punterà ancora sul 3-4-1-2 come modulo di partenza, dove pure avremo Mondonico, Borghini e Riva in difesa, posti davanti al numero 1 Savini. Per il centrocampo si va verso la riconferma di Genevier e Canestrelli al centro, mentre Gusu e Giorgioni rimangono prime scelte per l’esterno del reparto, anche se non mancano soluzioni alternative: in attacco Gelli sarà pronto sulla trequarti, a supporto di Cori e Manconi.

Spazio al 3-4-1-2 anche per l’11 di partenza del Catanzaro, dove pure Calabro dovrebbe scommettere ancora su Curiale e Carlini per la doppia punta e Di Massimo per il ruolo sulla trequarti. A centrocampo ci sarà poi spazio per Baldassin e Risolo come anche per Pierno e Garufo, questo naturalmente posti sull’esterno: Scoagnamillo, Martinelli e Fazio saranno i titolari in difesa, davanti al numero 1 Di Gennaro.



