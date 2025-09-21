Diretta Albinoleffe Cittadella streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA ALBINOLEFFE CITTADELLA: COSA ASPETTARSI OGGI?

La diretta Albinoleffe Cittadella prende il via alle ore 20:30, ed è una partita molto interessante che si gioca nella quinta giornata del girone A per la Serie C 2025-2026. La sorpresa dello scorso anno contro una retrocessa: sulla carta un match scintillante, ma la realtà dei fatti per il momento è ben diversa.

DIRETTA/ Cittadella Vicenza (risultato finale 0-1): la decide Rauti! (15 settembre 2025)

Infatti entrambe le squadre sono in una zona di classifica pericolosa: in particolare ha iniziato molto male l’Albinoleffe, ancora a secco di vittorie e con appena due pareggi (entrambi per 2-2) a fronte di due sconfitte, che sono state consecutive e maturate contro Pro Vercelli e Renate (quest’ultima in casa).

Se non altro la squadra segna tanto (7 gol) ma incassa ancora di più (9); il Cittadella una partita l’ha vinta, contro l’Alcione Milano, ma dopo 4 punti nelle prime due giornate ha perso in due occasioni: il derby interno contro il Vicenza, soprattutto a Crema contro la Pergolettese.

Diretta/ Trento Albinoleffe (risultato finale 2-2): Muca completa la rimonta (14 settembre 2025)

Serve insomma riscatto per le due formazioni in campo e la diretta Albinoleffe Cittadella ci dirà se almeno una riuscirà a centrare i tre punti; per il momento lasciamoci coinvolgere dalle potenziali scelte che i due allenatori opereranno tra poco sul terreno di gioco, poi seguiremo insieme il match.

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA ALBINOLEFFE CITTADELLA

I canali di Sky Sport ospitano la diretta Albinoleffe Cittadella sulla nostra tv, invece per la diretta streaming video della partita vi dovrete rivolgere al portale Now Tv.

Diretta/ Pergolettese Cittadella (risultato finale 3-1): Dore chiude i giochi (Serie C, 6 settembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE CITTADELLA

Abbiamo un 3-5-2 per Giovanni Lopez nella diretta Albinoleffe Cittadella: in difesa possiamo ipotizzare Potop, Benedetto Barda e Sottini schierati davanti a Di Chiara, con due laterali che invece possono essere ancora Gusu e Garattoni ad accompagnare un centrocampo comandato idealmente da Mandelli, con la collaborazione di Astrologo e Parlati che devono vincere la concorrenza soprattutto di Lupinetti. Davanti invece possono giocare Amadou Sarr e Angeloni, dalla panchina però attenzione a Sviderchoschi mentre forse De Paoli parte qualche passo indietro.

Il Cittadella di Manuel Iori si muove con un 4-2-3-1 nel quale Salvi e Crialese sono i due terzini, Pavan e Redolfi invece i centrali e Zanellati il portiere. Verna e Vita possono comporre il tandem di centrocampo, mentre sulla trequarti ci sono ballottaggi aperti: De Zen e Gaddini, titolari lunedì scorso contro il Vicenza, rischiano il posto perché Egharevba e Desogus sono candidature più che valide per gli esterni offensivi, Bunino è comunque in vantaggio su Ihnatov mentre come centravanti Davide Diaw e Rabbi possono giocarsi la maglia con uno dei due che manderebbe Castelli in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO ALBINOLEFFE CITTADELLA

L’agenzia Snai ha quotato la diretta Albinoleffe Cittadella, dicendoci che il segno 1 per la vittoria della squadra seriana vi garantirebbe una vincita equivalente a 2,60 volte la giocata; dunque sono leggerissimamente favoriti i veneti perché il segno 2 per il loro successo porta in dote un guadagno che ammonta a 2,55 volte la posta in palio, invece il pari che regola l’ipotesi del pareggio vi farebbe guadagnare 3,00 volte quello che avrete messo sul piatto.